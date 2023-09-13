Kadınların yüzde 44,4’ü düzenli makyaj yapıyor

Areda Piar araştırma şirketi, son dönemde kullanımı oldukça yaygınlaşan kişisel bakım ürünleri için özel olarak hizmet veren market zincirlerinin tercih edilmesindeki en önemli etkenin ne olduğunu araştırdı. Buna göre kişisel bakım marketi seçiminde, yüzde 42,5 ile kampanya ve indirimlerin etkili oluyor.

Ayrıca, tüketicilerin yüzde 44,4'ü düzenli olarak makyaj yapmayı tercih ederken, yüzde 27,7’si ise hiç makyaj yapmıyor. Sadece özel günlerde makyaj yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 27,9.

Areda Piar tarafından 8-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Benim Markam’ kişisel bakım araştırmasına 400 kadın katıldı. Araştırmaya göre tüketicilerin kişisel bakım marketi seçiminde, yüzde 42,5 ile kampanya ve indirimlerin etkili olduğu görülüyor. Araştırmaya göre market seçiminde en önemli etkiye yüzde 42,5 ile kampanyalar ve indirimler sahip durumda.

İkinci sırada yüzde 34,4 ile fiyatlar, üçüncü sırada yüzde 13,5 ile ürün çeşitliliği, dördüncü sırada yüzde 4,6 ile personel ilgisi, beşinci sırada yüzde 3,3 ile sadece o markette olan ürünler ve altıncı sırada yüzde 1,4 ile reklamların etkisi yer alıyor.

Kişisel bakım ürünleri arasında makyaj malzemeleri de oldukça büyük bir yer tutuyor. Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 44,4'ü düzenli olarak makyaj yapmayı tercih ederken, yüzde 27,7’si ise hiç makyaj yapmıyor. Sadece özel günlerde makyaj yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 27,9.