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Kadınlardan pembe balonlarla farkındalık yürüyüşü

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Kadınlardan pembe balonlarla farkındalık yürüyüşü
Her yıl ekim ayında düzenlenen “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında Kocaelili kadınlar düzenledikleri yürüyüşle farkındalık yarattı.

“Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, eş zamanlı olarak Körfez ve Derince ilçelerinden “Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi. İki farklı güzergahtan yürüyüşe başlayan kadınlar Tütünçiftlik sahilinde buluştu. Yürüyüşte pembe kurdele ve pembe balon sembolleri ile hastalığa dikkat çekildi. Tütünçiftlik sahilinde toplanan katılımcılara meme kanserinin erken teşhisi ve hastalık hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ardından kadınlar toplu bir şekilde sabah sporu yaptı.

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