kadınerkekeşittirnokta Konferansı 11 Ekim 2023’te gerçekleşecek

YANINDAYIZ Derneği tarafından 2019 yılından bu yana düzenlenen #kadınerkekeşittirnokta Konferansı’nın ana teması Cumhuriyet’in 100. yılında “Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Eşitlik” olarak belirlendi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin dünyada ve Türkiye’de nasıl uygulanabildiğinin örneklerle gösterileceği konferansta, ilham verici oturumlar ve konuşmacılar yer alacak.

#kadınerkekeşittirnokta Konferansı ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece kadın meselesi olmadığını, erkeklere de bir o kadar iş düştüğünü hatırlatmak istediklerini belirten YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı; “Konferansta Cumhuriyet’in 100.yılında kadının dününe ve bugününe bakacak, değişen erkeklik hallerini konuşacağız. Cumhuriyet döneminin 100 yılını sanatçı gözüyle dinleyecek, geleceğimizi şekillendirecek gençleri sahneye davet edeceğiz” dedi.

İş insanlarını, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri, sanatçıları, siyasi liderleri, girişimcileri ve gençleri ağırlayacak olan konferansın ana sponsorluğunu Arkas Holding üstleniyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda uzun yıllardır önemli adımlar atmaya devam eden Arkas Holding’in yönetim merkezlerindeki beyaz yakalı çalışanlarının yüzde 40’ı, tüm grup genelinde ise yüzde 35’i kadınlardan oluşuyor. Kadın istihdamında Türkiye ortalamasının çok üstünde bir profile sahip olan Arkas Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise aynı zamanda Yanındayız Derneği’nin hem kurucu üyesi hem de Denetleme Kurulu Üyesi olarak gerçekleştirdiği çalışmalarla da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kadınların “yanında” duruyor.

Türkiye’den birbirinden değerli konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturan konferansın sunuculuğunu Oyuncu ve YANINDAYIZ Derneği Başkan Yardımcısı Mert Fırat ile Oyuncu Özge Borak üstleniyor.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine çözümler aranacak

İş insanları ve fikir önderlerinin bir araya geleceği konferansta bu yıl “Değişen Hayat – Değişen Erkek (Lik)”, “Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir”, “Yüzleşmeler”, “Kadın Voleybol Ülkesi Türkiye’de Bir Başarı Hikayesi”, “Sanatçının Yüzyılı” ve “İkinci Yüzyılda Gençlik Perspektifinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konu başlıklı oturumlar yer alacak.

Konferansta iş, sanat ve spor dünyasından şu isimler yer alacak (alfabetik sırayla): Azerbaycan Kadın Milli Takımı Antrenörü ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği Üyesi Ataman Güneyli, Araştırmacı, Ekonomist Can Selçuki, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Mey|Diageo Türkiye Genel Müdürü Levent İhsan Kömür, Gazeteci, Yazar Meral Tamer, Nazan Moroğlu LL.M, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Sosyal Antropolog-Yazar Prof Dr. Tayfun Atay.

Bu yıl ana sponsorluğunu Arkas Holding’in üstlendiği, #kadınerkekeşittirnokta Konferansı’nın platin sponsorları DFDS, NET Holding A.Ş, Sarp Intermodal oldu. Altın sponsorlar arasında ise Ajinomoto Türkiye, Erensan, Esas Gayrimenkul, Faik Sönmez, Merit International ve TeknoSA yer aldı. Konferansın gümüş sponsorları ABC Lojistik, Barry Callebaut, Cemre Shipyard ve Universalis olurken, destek sponsoru ise Mavi oldu.

Bu yıl kurumsal şirketler gençlerin biletlerini satın alarak konferansı ücretsiz, davetli olarak izleme olanağını sağlayacaklar.