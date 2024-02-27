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KADEM, farkındalık kampanyasıyla 28 Şubat'taki "ikna odaları"nı hatırlattı

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KADEM, farkındalık kampanyasıyla 28 Şubat'taki "ikna odaları"nı hatırlattı
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), "postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat'ta başörtülü öğrencilerin başlarını açtırmak için üniversitelerde kurulan "ikna odaları"nı hatırlattığı farkındalık kampanyası düzenledi.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, bu çağdışı uygulama, kampanya için yapılan bir animasyon filminde, genç kızların dilinden anlatılıyor. "İkna olduk ama neye" mottosu kullanılan filmde, dönemin aktörleri ve ortaya koydukları garabet farklı bir bakış açısıyla dile getiriliyor.

Söz konusu dönem zihniyetinin karikatürize edildiği filmde ayrıca, Nur Serter, Kemal Alemdaroğlu, Kemal Gürüz gibi dönemin gerçek aktörlerine ait seslerle ikna odasındaki genç kıza, "Okula böyle giremezsin.", "Başörtüsüz daha güzelsin.", "Başını açmalısın.", "Başörtün başarına engel.", "Başörtünü çıkartmadan başarılı olamazsın." şeklinde telkinlerde bulunuluyor.

Telkinlerin sonunda ikna odasından sıkılmış, bunalmış olarak çıkan genç kız, "Ben sadece saygısız ve tutarsız olduklarına ikna oldum." diyerek, maruz kaldığı durumu tiye alıp izleyiciye "Peki, siz neye ikna oldunuz?" sorusunu yöneltiyor.

Kampanyayla, toplumun özellikle dindar kesimini hedef alan yasakçı uygulamalarla insanların hayatında derin yaralar açan, insanları okullarından, işinden, akademik hayatlarından uzaklaştıran, yargılayan hatta onlara ceza veren, özetle toplumda travmatik etkiler bırakan 28 Şubat post-modern darbe dönemine, başörtüsü yasakları üzerinden dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

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