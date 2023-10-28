Japon Moriwaki: Yeniden hep birlikte ayağa kalkıyoruz

‘’Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz’’ mottosuyla yeni bir dönem başlatan KYK Yapı Kimyasalları’nın deprem bölgesindeki şehirlerde verdiği eğitimler sürüyor. KYK Yapı Kimyasalları, ünlü Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki ile deprem bölgesinde deprem ve bina güçlendirmesi hakkında eğitim veriyor. Moriwaki eğitim için son olarak Kahramanmaraş ve Elbistan’da sektör profesyonelleriyle bir araya geldi.

Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, KYK Yapı Kimyasalları Deprem Eğitim TIR’ı “Kâşif” ile Türkiye’nin deprem bölgelerinde deprem ve bina güçlendirmesi eğitimi veriyor. KYK Yapı Kimyasalları ve Moriwaki, Hatay, Adana ve Osmaniye’den sonra Kahramanmaraş ve Elbistan’da da deprem bilgilendirme toplantıları düzenledi. Eğitimler sırasında Moriwaki’ye KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Onur Sürmeli ve şirket uzmanları da eşlik etti.

Moriwaki, “Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz” mottosuyla Japon felsefesi olan Kintsugi’den ilhamla hayata geçirilen projenin bir parçası olarak, sektör profesyonellerine depremin nedenleri, etkileri, zararlarını azaltma yöntemleri, bina güçlendirme yöntem ve uygulamaları, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler gibi konuları anlattı. Ayrıca Moriwaki, Japonya’da uygulanan deprem yönetimi ve afet müdahale sistemleri hakkında da bilgi verdi.

Moriwaki: “Kahramanmaraş’ta Büyük Deprem Beklemiyorum”

Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından bölgedeki riskin azaldığını açıklayarak, “Artık bu bölgede biriktirdiği enerjiyi attı. 7 büyüklüğünün üzerinde bir deprem 100-150 senede bir oluyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem 500 senedir bekleniyordu ve yerden çok yakın bir mesafede oldu. O nedenle de etkisi büyük oldu. Artık bu bölgede büyük bir deprem beklenmiyor” dedi.

“Türkiye’de Yapı Stoğunun Yüzde 50’si Yönetmeliğe Uygun Değil!”

Moriwaki, Türkiye’nin yapı karnesini değerlendirirken 21 milyonu aşan yapı stoğunun yüzde 50’sinin yönetmeliklere uygun olmadığını da aktardı. Bunun sebebinin ‘İmar Barışı’ olduğunu söyleyen Moriwaki, “Japonya’da imar barışı diye bir şey yok. Japonya’da bizlere deprem, eğitimle öğretiliyor. Anaokulunda oyun oynarken bizlere eğitim veriyorlardı. Türk halkında ise panik var. Bunlar için eğitim şart” diye konuştu.

Moriwaki: “Türkiye’de Çok Fazla Binada Asmolen Uygulanmış”

Kahramanmaraş ve Elbistan’da depremden hasar gören ve yıkılmayı bekleyen binaları da inceleyen Moriwaki, mevcut binalardaki “Asmolen Uygulaması” tehlikesine dikkat çekti:

“Deprem bölgelerinde çok fazla asmolen sistemi görüyoruz. Türkiye’de çok sayıda binada asmolen kullanılmış. Ama Japonya’da asmolen sistemi yok, yasak. Türkiye'de de 2018’de yapılan yönetmelik değişikliği ile asmolen uygulaması yasaklandı. Yeni binalarda kesinlikle asmolen sistem yapmamak lazım.. Mevcut binaları da düzeltmek ve güçlendirmek gerekiyor”

Asmolen Uygulaması Nedir?

Asmolen, binalarda tavan inşası yapılırken döşemelerin aralarına yerleştirilen tavanın daha düzgün durmasını sağlamak amacıyla doldurulan malzemeye verilen addır. 1999 Depremi’nde asmolen döşemelerin dolguları yuvalarından çıkıp daire içindeki insanların üzerlerine düşmesi nedeniyle pek çok insan hayatını kaybetmişti. Adapazarı Depremi'nden sonra deprem riski yüksek bölgelerde asmolen döşemeli bina yapımı yasaklandı.

Moriwaki: “Deprem Eğitimi Vermeye Devam Edeceğim”

Kahramanmaraş ve Elbistan’daki toplantılarda depreme karşı eğitimin büyük önem taşıdığını söyleyen Yoshinori Moriwaki, “ Ben Türkiye’de yaşıyorum, evim burada. Dünyanın her hangi bir ülkesinde ‘Türkler sağlam bina yapar’ deninceye kadar eğitimlere ve mücadeleye devam edeceğim “dedi. Moriwaki, Kahramanmaraş ve Elbistan’dan sonra Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Erzincan’da da deprem eğitimleri vermeye devam edecek.