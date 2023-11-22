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Jandarmanın keskin nişancıları İzmir'de yarıştı

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Jandarmanın keskin nişancıları İzmir'de yarıştı
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Boran-5 Keskin Nişancı Yarışması'nda 184 keskin nişancı hedefleri vurmaya çalıştı.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında gerçekleştirilen ve Türkiye genelindeki 92 birlikten 184 keskin nişancının katıldığı yarışmada, 100 metre "algı" ve "rehine atışı" ile 200 metre "anahtar deliği" atışları gerçekleştirildi.

arışmayı Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığından 25 gözlemci takip etti.

Boran-5 Keskin Nişancı Yarışması 25 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Öte yandan savunma sanayi alanında faaliyet yürüten 23 firma da atış alanında stant açıp geliştirdikleri yerli ve milli silah, araç ve ekipmanları tanıttı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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