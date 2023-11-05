İztuzu sahilinde yaklaşık 35 bin caretta caretta mavi sularla buluştu

İztuzu Plajı'nda mayıs ve haziranda başlayan döngü sonrası yumurtadan çıkan yavru ceratta carettalar denizle buluştu.

Avrupa'nın en iyi caretta caretta koruma ve yuvalama alanlarından biri olan İztuzu sahili yakınında yer alan DEKAMER, 2008'den bu yana sahilde korumu çalışması yaparken Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının da tedavisini yürütüyor.

Hastane ortamının sağlandığı merkezde kaplumbağalar, özenle tedavi ediliyor.

DEKAMER görevlilerince İztuzu'nda çeşitli önlemler alınıyor. Yumurtlama ve yavru çıkışlarının yaşandığı dönemde sahilde gece boyu tutulan nöbetle koruma çalışması yürütülüyor.

Caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan plajda, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken görevliler de sahili gözetim altında tuttu.