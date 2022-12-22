İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi
Dünyada ve Türkiye'deki denizlerde koruma altında bulunan denizatları, İzmit Körfezi'nde yapılan dalışta görüntülendi.
Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Değirmendere mevkisinde yaptığı dalışta, dış görünüşü itibarıyla insanların ilgisini çeken, koruma altındaki türlerden denizatlarını kaydetti.
Dalış sırasındaki kayıtta, denizatlarının su altındaki yaşamı görülüyor.
"İnsan baskısı, tür için büyük bir tehdit"
İzlenimlerini aktaran Ceylan, Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Akdeniz ve Ege'de nesilleri neredeyse yok olan denizatlarını Değirmendere'de ve Marmara Denizi'nin serin sularında görüntülediklerini söyledi.
Ceylan, "Denizatlarını burada görmek muhteşem. Dilerim ki bunları gelecek nesillere de canlı olarak taşıyabilme yetisini gösteririz." ifadesini kullandı.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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