İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Değirmendere mevkisinde yaptığı dalışta, dış görünüşü itibarıyla insanların ilgisini çeken, koruma altındaki türlerden denizatlarını kaydetti.

Dalış sırasındaki kayıtta, denizatlarının su altındaki yaşamı görülüyor.

"İnsan baskısı, tür için büyük bir tehdit"

İzlenimlerini aktaran Ceylan, Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Akdeniz ve Ege'de nesilleri neredeyse yok olan denizatlarını Değirmendere'de ve Marmara Denizi'nin serin sularında görüntülediklerini söyledi.

Ceylan, "Denizatlarını burada görmek muhteşem. Dilerim ki bunları gelecek nesillere de canlı olarak taşıyabilme yetisini gösteririz." ifadesini kullandı.