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İstanbul’un sınır ilçelerden biri: ÇATALCA

Çatalca’nın en popüler yeri, Kurşunlugerme Su Kemeri’dir. Çatalca’daki Gümüşpınar’da yer alan Kurşunlugerme Su Kemeri, tarih ile iç içedir. Tatil yaz günlerinin aranan mekânı olan Evcik Plajı’nda sınırsız tatilin zevkini çıkarmak mümkündür.

YAŞAM 19.12.2022, 08:59 19.12.2022, 09:06
İstanbul’un sınır ilçelerden biri: ÇATALCA

Nüfus açısından fakir, yüzölçümü açısından İstanbul’un 2. ilçesi Çatalca, Trakya’ya sınır olan bir yerleşim yeridir.

Şehir temposundan yorulanların yeri olarak nitelendirilen Çatalca’da, mangal yaparak kafanızı dinleyebilir, sakinliğin tadını çıkarabilirsiniz. İstanbul halkı özellikle hafta sonları piknik için akın etmektedir Çatalca’ya.

Çatalca’nın en popüler yeri, Kurşunlugerme Su Kemeri’dir. Çatalca’daki Gümüşpınar’da yer alan Kurşunlugerme Su Kemeri, tarih ile iç içedir.

Bu alanda yeşillik içinde keyifli vakit geçirebilir, yürüyüş yaparak pikniğinizi de yapabilirsiniz. 34 metre yüksekliğe sahip olan kemer, görüntüsü ile görenleri büyülemektedir.

Ataköy Piknik Park’ını es geçmeyin. Burada doğa ile iç içe pikniğin tadını çıkarabilirsiniz. Parkdaki işletmelerde dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Park alanında pikniğinizi yaptıktan sonra yürüyüş de yapabilir ve mekânı keşfedebilirsiniz.

Sıcak yaz günlerinde serinlemek ve keyifli vakit geçirmek için deniz ihtiyacı da duyabilirsiniz. Çatalca bu noktada da sizlere birçok farklı imkânı sunmaktadır. İşte serinlemek için gidebileceğiniz yerler!

Temiz hava ve plajları unutmayın. Çatalca’da bulunan en ünlü plajlardan biri olan Evcik Plajı, Karadeniz’in dalgalı yapısına sahiptir. Tatil yaz günlerinin aranan mekânı olan Evcik Plajı’nda sınırsız tatilin zevkini çıkarmak mümkündür.

Çatalca’daki bir ünlü plaj da Ormanlı Plajı’dır. Çatalca’daki en temiz plajlardan olan Ormanlı Plajı, Ormanlı Köyü’nün sınırları içerisindedir. Ormanlı Köyü taşlık kıyısı, harika görüntüsüyle şölen tadındadır. Plaj gezintisi yapabilir, bol bol güneşlenebilirsiniz.

Bir de Yalıköy Plajı’na hafta sonları kaçamak yapmalısınız. Yalıköy Plajı etrafında bulunan yeşillik, mavi deniz eşsizdir. Burada fotoğraflar çekinerek manzarayı anılara kaldırabilirsiniz. Plajda duş, tuvalet, cankurtaran ve şezlong da bulunmaktadır.

Çatalca’nın en gözde yerlerinden olan Çilingöz de plaj fırsatı sunmaktadır. Çilingöz’ün etrafındaki yeşil görüntü, mükemmeldir. Çilingöz, stres atmaya yarayan mekânlardan biridir.

Eski adıyla İnceğiz Mağaraları, zamanla yaşanan olaylar neticesinde halk tarafından Kemal Sunal Mağaraları adını almıştır. Rahmetli Kemal Sunal’ın Salako filmi, İnceğiz Mağaraları’nda çekilmiştir. Tarihte İnceğiz Mağarası, kiliseymiş.

Çatalca’da Dağyenice Alaiye Şehitliği’ndi mutlaka görün. Bir pusu sonucu şehit düşen askerlerimiz anısına yapılan şehitlik, yabancılar tarafından da ziyaret edilmektedir. 1912’deki pusuda toprağa 657 askerimiz kanını dökmüştür.

Çatalca’da bulunan Mübadele Müzesi, Balkan Savaşları sırasında çıkan yangında zarar görmeyen alanlardan biridir. Mübadele Müzesi’nde eski kullanım eşyaları sergilenmektedir. Mübadele Müzesi’nde eski döneme ait kıyafetler, yazılı olan belgeler ve mutfak ürünleri yer almaktadır.

Ferhat Paşa Cami, adını aldığı Ferhat Paşa tarafından yaptırılmıştır. Ferhat Paşa Cami’sini Mimar Sinan inşa etmiştir.

Mükemmel mimarisi ve tarihi ile oldukça ilgi gören Ferhat Paşa Camii, cami özelliği dışında külliye özelliğini de içerisinde barındırmaktadır.

Çatalca Yalıköy, bir taraftan mavi renkte denizi ile bir taraftan da yeşillikleri ile eşsiz bir güzelliktedir. Yalıköy içerisinde balıkçılık faaliyetleri de oldukça yaygındır. Bir başka Çatalca Mahallesi de Gökçeali Köyü’dür. Gökçeali içerisinde bulunan Flamingo Köyü’nde mutlaka kahvaltı yapın.

İstanbul sınırları içerisinde yaşamak istiyorsanız, eğer emekliyseniz Çatalca’yı gözü kapalı seçebilirsiniz. Havası güzel, sakin bir hayatın sürdüğü Çatalca’da ev fiyatları da çok uygun. Eğer çalışıyorsanız, Çatalca dışına gidip gelmeniz zaman alacaktır.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#istanbul #ÇATALCA #gezii
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