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İstanbul’un riskli olduğu kadar, çok da ilgi gören ilçesi: AVCILAR

Bir tarafı Marmara’ya bakan, diğer tarafı Küçükçekmece gölüne hâkim olan Avcılar, deprem açısından mega kentimizin en riskli yerleşim alanı.

YAŞAM 08.12.2022, 10:56
İstanbul’un riskli olduğu kadar, çok da ilgi gören ilçesi: AVCILAR

Avcılar, İstanbul ilinin en fazla ziyaret edilen yerlerinden biridir. Burada gezmek için son derece harika yerler bulunmaktadır. Küçükçekmece gölüne hâkim olduğu kadar da yakındır. Bu göl, güzelliğiyle de büyülemekte ve piknik için iyi bir mekandır. Manzarasına doyum olmayan bu yerde ayrıca yürümek için de alanlar bulunmaktadır. Her açıdan güzel olan Küçükçekmece gölü, kafa dinlemek için de sakin bir yerdir ve etrafında işletmelerde mevcuttur.

Avcılar’da keşfedilecek oldukça harika yerler vardır. Ayrıca tarihi açıdan önemli yere sahip olan Avcılar’da gezilecek yerlerin başında da Atatürk Evi Müzesi gelmektedir. Atatürk’ün hayatını yakından tanımak ve Kurtuluş savaşı hakkında bilgi edinmek için en doğru yerlerden biridir bu müze. Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin maketleri ve Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım anısına yapılmış bir oda da bulunmaktadır. Bu müzeyi Pazartesi hariç tüm günlerde saat 09:00 – 17:00 arasında ziyaret edebilirsiniz.

Avcılar’da görmeniz gereken yerlerden biri de Marmara Caddesi’dir. Outlet ve ünlü mağazaları ile son derece popüler olan Marmara Caddesi, butik, bijuteri, restoran ve kafelerle de bir başkadır.

Hemen hemen her ilçede olduğu gibi, Avcılar’da da AVM’ler çokça yer almaktadır.

Şehir gürültüsünden oldukça uzak bir ilçe olan Avcılar Park, yaşam merkezleri ve tarihi yerlerde vardır. Avcılar’ın Sahil Parkı’nda zaman geçirmek oldukça huzurludur. Halkın doğayla baş başa kalması için geldiği bu güzel yerde piknik yapmakta keyiflidir. Deniz havası almak isteyenlerin de geldiği bu yerde, manzarayı izlemek kadar mangal yapmak için de muazzamdır.

Avcılar’daki Paşaeli Piknik Alanı bölgesi, gezilecek en güzel yerlerden biridir. Hafta sonu vakit geçirmek için oldukça harikadır. Çocuk oyun alanları, piknik masaları ve işletmelerde olan alan ilçenin en huzurlu yerlerinden biridir. Denize karşı piknik yapmak isteyenlerin geldiği bu yerde kafe ve restoranlar da vardır. Yürüyüş yolları ve bisiklet yolu da olan bu alanda aktivite ve spor yapmak da mümkündür.

Sahil ve parkları da olan bu ilçe, gezilecek yerleriyle oldukça muazzam bir bölgedir. Gezilecek oldukça güzel yerlere sahip olan bu ilçede görmeniz gereken ilk yer Beylikdüzü Yaşam Vadisi’dir. 100 farklı türden ağaç, gölet ve şelale de olan bu vadi, mutlaka görmeniz gereken yerlerden biridir.

Avcılar ilçesinde görülmesi gereken ilk yer Haluk Perk müzesidir. Avcılar’ın Gümüşpala Mahallesi’nde yer alan bu müzede arkeolojik, tematik ve etnografik koleksiyonlar vardır. Müze içerisinde Anadolu Tıp ve Anadolu mühürleri aletleri de bulunmaktadır. Önemli eserlerin olduğu Haluk Perk Müzesi yayınlar ve sergiler üzerinde çalışılan bir yer de olmuştur. Randevulu olarak giriş yapabileceğiniz bu müzede ayrıca çalışma yapmak için iyi bir ortamdır.

Avcılar’da yaşamak deprem riski açısından tavsiye edilmemesine rağmen, gezilip ve görülmelidir. Ulaşımı kolay olan Avcılar’da kiralık yer tutacaksanız çok dikkatli olmanız gerekiyor.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#avcılar #istanbul #Gezi
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