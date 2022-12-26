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İstanbul’un merkezdeki yaşam alanı: GÜNGÖREN

Toplamda 800 bin metrekare üzerine kurulu olan Aziz Paşa Mesire alanı, huzurun tek adresi. Burada piknik yapmak son derece güzeldir.

YAŞAM 26.12.2022, 12:13
İstanbul’un merkezdeki yaşam alanı: GÜNGÖREN

Mega Kentimiz İstanbul’un en küçük ilçelerinden biri olan Güngören, tarihi mimarisiyle mesire alanlarıyla dikkat çeken yerleşim merkezidir. Bakırköy’den ayrılarak ilçe yapılan Güngören, Avrupa yakasının tam ortasında kalmaktadır. Ulaşım sorunu olmayan Güngören, mega kentimizin en mazbut ilçelerinden biridir.

Aziz Paşa Mesire Alanı, Güngören’in bir numaralı yeridir. Toplamda 800bin metrekare üzerine kurulu olan Aziz Paşa Mesire alanı, huzurun tek adresi. Burada piknik yapmak son derece güzeldir. Çocuklar için de oyun alanları bulunan bu yer, oksijen deposudur.

Güngören’de gezilecek yerler arasında yaşam merkezleri de vardır. Kale Outlet Center bunlardan biridir ve Güngören’in alışveriş merkezidir. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bu AVM’de etkinlikler de düzenlenmektedir. Eğlenerek alışveriş yapabileceğiniz bu yerde, 127 mağaza bulunmaktadır.

Kalabalık bir nüfusa sahip olan Güngören’in, yüzölçümü oldukça küçüktür. Güngören Park'ta da lüks mekânlar vardır. Farklı bir konsepte sahip sinema salonları da bulunmaktadır.

Güngörendeki Genç Osman Camii’ni mutlaka ziyaret edin. Eşsiz bir mimariye sahip bu cami, ilçede görülmesi gereken en önemli eserlerden biridir. Muazzam bir görüntüye sahip bu cami, ilçe merkezine de yakındır. İlçenin tarihi eseri olan bu cami, Genç Osman tarafından yaptırılmıştır. Caminin kıble tarafında ise iki tane çeşme vardır. 1990’lı yıllara kadar su akan bu çeşmeler, okul yaptırıldıktan sonra kaldırılmıştır. İBB'nin Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi de bu ilçededir.

Çin Çin Dere Caddesi’ndeki bu kültür merkezinde, çeşitli konserler, ücretsiz kurslarında düzenlenmektedir.

Güngören ilçe halk kütüphanesinde aradığınız kitapları bulmanız mümkündür.

Çok güzel bir karaktere sahip Güneş Tepe Kültür Merkezi ise üstat Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde bulunmaktadır.

Gezilecek ya da görülecek alanlara pek sahip olmayan Güngören, tamamen bir yerleşim yerlerinden biridir. Bakırköy’e, Zeytinburnu’na ve Bahçelievlere yakınlığı nedeniyle ilgi gören Güngören’in toplu taşıma sıkıntısı bulunmamaktadır. Kiraların merkezde bulunmasına rağmen Güngören’de ölçülü olduğu dikkat çekmektedir. Güngören genellikle tekstil atelyeleriyle doludur. Güngören için iyi bir yerleşim alanı diyebiliriz.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#Güngören #istanbul #Gezi
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