İstanbul’un ilk AVM’sinin bulunduğu ilçe: BAKIRKÖY

Avrupa yakasının en önemli ilçelerinden biri olan Bakırköy, 1992’de kendi içerisinden ilçeler çıkarsa da hala mega kentimiz İstanbul’umuzun en güzel sahil semtlerinden biridir.

Birçok farklı dil ve dinden sakinlerinin huzur içinde beraber yaşadığı İstanbul semtlerinden olan Bakırköy, zengin kültürel mirası bünyesinde barındırıyor. Sahil bandında birbirinden güzel alanları halkına ve ziyaretçilerine sunan Bakırköy, tarihi miras dışında modern alışveriş merkezleri, hareketli sosyal yaşamı ve sunduğu çok sayıda kültürel etkinlik seçeneğiyle tüm İstanbullular ve turistler için bir cazibe merkezi olma niteliği taşıyor.

İlk görülmesi gereken yer, Florya Atatürk Deniz Köşkü’dür. Atatürk’ün yaptırdığı Florya Atatürk Deniz Köşkü, 19. yüzyılda av arazisi idi. Atatürk’ün çok sevdiği bir yer olduğu için önem kazanan Florya’daki köşk, 1935’de mimar Seyfi Arkan tarafından yapıldı. Atatürk’ün yazlık konut olarak kullandığı bu güzel yapı önemli siyasi konukların da ağırlandığı bir yer olmuştur. Atatürk’ün vefatından sonra onu takip eden cumhurbaşkanlarına da yazlık konut olarak hizmet veren köşk, 1988’de restore edilerek Atatürk müzesi haline getirilmiştir. Bu güzel köşk, tarihi önemi ve güzel mimarisi dışında bünyesinde yer alan Atatürk fotoğraflarıyla da mutlaka görülmelidir.

İstanbul’un dört büyük açık sarnıcından biri olan Fildamı Sarnıcı (Hebdomon Sisterni), 5. ya da 6. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu muazzam Bizans eserinin adının bir dönem Osmanlı ordusunda kullanılmış olan fillerin barındığı yer olmasından geldiği düşünülmektedir. Bu sarnıcı mutlaka görmelisiniz.

Sadece Bakırköy’ün değil, İstanbul’un da en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan Zuhurat Baba Türbesi, İnanışa göre İstanbul’un fethi esnasında Bizanslıların bütün kuyu sularını zehirlemesi üzerine belirip Osmanlı ordusuna su temin eden Zuhurat Baba’ya ait olan türbedir. İstanbul’un en önemli türbelerinden birir olan Zuhurat Baba, ziyaret edenlerin dileklerinin kabul olacağına inanılır.

Fotoğrafçı Hilmi Nakipoğlu tarafından kurulan Kamera Müzesi, güzel bir köşkte bulunmaktadır. Kapsamlı müze olan Kamera Müzesi, tarih boyunca kullanılmış fotoğraf makinesi örneklerinin yanı sıra, önemli bir koleksiyona sahiptir.

Bakırköy’e ayrı bir değer katan Magnaura Sarayı’nın, İmparator I. Konstantinos veya oğlu II. Konstantinos tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Yazlık saray olarak kullanılan bu muhteşem yapı aynı zamanda elçilerin de kabul edildiği yerdi. Bu muhteşem yapı atmosferi ve ambiyansıyla da öne çıkmaktadır.

Milyon taşından 7 mil uzaklıkta bulunduğu için verilen ve 7. anlamına gelen eski adı Hebdomon olan Bakırköy, İstanbul’daki ilk AVM’nin de olduğu ilçedir.

Yeşilköy Feneri’ni, Özgürlük Meydanı’nı ve Marina’yı mutlaka ziyaret edin.

Yeşilköy Feneri, tarihidir. 1856 yılında inşa edilen fener, Fransız yapımıdır. Fener, 23 metredir. Yeşilköy Feneri’nin önceki adı ise Ayastafonos olarak bilinmektedir. Mimarisi ile göz alıcı bir eserdir.

Yeşilköy’deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, 1985 yılında ziyarete açıldı. Müzede, uçaklar ve helikopterler bulunmaktadır. Müzede bulunan Anılar Salonu'nda havacılık tarihinde kalan eşyalar ve silahlar sergilenmektedir.

Surp Stepanos Ermeni Kilisesi, Bakırköy’e bağlı Yeşilköy semtinde yer almaktadır. Kilise yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Surp Stepanos Ermeni Kilisesi, 1826 yılında inşa edilmiştir.

Bakırköy, ulaşımı en kolay ilçelerden biridir. Bakırköy’e denizden, karadan ve birçok toplu ulaşım araçlarıyla çok rahat ulaşabilirsiniz. Bakırköy sahil bandında yer alan yiyecek mekanları ve Marina, yürüme alanları mutlaka görülmelidir.

Özellikle Ataköy semti konumu itibarıyla Bakırköy’e ayrı bir güzellik katmaktadır.

Bakırköy’de yaşamak için iyi bir gelire sahip olmak gerekir. Konut kiraları İstanbul ortalamasının oldukça üzerinde.