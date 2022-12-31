İstanbul’un en büyük miting alanına sahip ilçe: MALTEPE

İstanbul’umuzun Marmara Denizi’ne panoramik bakan ilçesi Maltepe’nin temelleri 16. yüzyılda temelleri atılmış, geçmişi Bizans İmparatorluğu’na dayanmaktadır. Maltepe, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan sonra Türkler’in egemenliğine geçmiş ve İstanbul’un fethinden sonra da tarihi olarak önemi artmıştır.

Mega kentimizin kalabalık ilçelerinden biri olan Maltepe, kıyı ilçesi olup dinlenme alanları, alışveriş merkezleri, kafe-restoran alanları, spor alanları ve tarihi izler taşıyan bir yaşam alanıdır.

Bu ilçemizi adeta bir sahil kasabası haline getiren Maltepe Sahil Park, dünyanın en büyük şehir parkı konumuna sahip olup, 400 metre derinlikte 3,5 kilometre uzunluğundadır.

Parkın içerisinde 5 kilometre uzunluğunda koşu, yürüyüş ve bisiklet parkuru, çocuklar için oyun alanları, konser, etkinlik alanları, kaykay, akrobatik bisiklet platformu, futbol, basketbol, voleybol alanları, 2 mini golf sahası, yelken sporlarının yapılacağı merkez, akülü araçların kullanımı için parkur, helikopter ve uzaktan kumandalı arabaların kullanımı için pist, yüzme fitness kulübü, atletizm pisti, frizby oyun alanı, otopark, piknik alanları bulunmaktadır. Sahil Park, her yaşa hitap eden denizin iyotlu kokusunu taşımaktadır.

Tarihi balıkçı köyü ve halk arasında Beşçeşmeler olarak adlandırılan bu şirin köy, nostalji severleri hayran bırakacak güzelliğe sahiptir. Ahşap evleri, Arnavut kaldırımları, dar sokakları, çınar ağaçları meydanı, çeşmesi, asmalı kahvesi ile mutlaka görülmeli, gezilmelidir.

Maltepe’nin tarihi yerlerinden olan Arkeoloji Parkı’nı arkeoloji severlerin mutlaka ziyaret etmesi gerekir. Arkeoloji Parkı’nda konser, film gösterimi, sinema gecesi gibi çeşitli etkinlikler de yapılmaktadır.

Başıbüyük Süreyya Paşa Camii, 1426’da kilise olarak yapılmış, 1900’lü yılların başında Süreyya Paşa tarafından camii olarak yeniden inşa edilmiştir. Yolunuz düştüğünde mutlaka görünüz.

Maltepe Park, ilçenin en önemli AVM’lerinden biridir. Burada isterseniz etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Maltepe Piazza da önemli bir alışveriş merkezidir.

Maltepe’de küçük bir şehri andıran Hiltown AVM, eğlence kasabası konseptiyle kurulmuştur. Hiltown Alışveriş Merkezi’nde ister alışverişinizi yapabilir isterseniz de adalar manzaralı mekanlarda vakit geçirebilirsiniz.

Maltepe, İstanbul’un çok hızlı gelişen bir ilçesidir. Özellikle sahil bandında yer alan toplantı yeri, birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Yaşaması kolay, ulaşım sorunu olmayan Maltepe’nin sahil bandındaki yerlerde konut kiraları oldukça yüksektir.