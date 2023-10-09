İstanbul'dan Sadece Bir Adım Öte: İstanbul'a Yakın En İyi Gezilecek Yerler

İstanbul, benzersiz bir geçmişi, etkileyici panoramaları ve derin kültürel zenginlikleri ile bilinir. Bazen, şehrin hızlı temposundan sıyrılıp doğayla iç içe ya da tarihin izlerini taşıyan mekanlarda soluk almak isteyebiliriz. İstanbul etrafında keşfedilmeyi bekleyen harikalarla dolu bölgeler bulunmaktadır. İşte İstanbul'un yakınındaki en dikkat çekici gezi noktaları.