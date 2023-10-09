  1. Anasayfa
  2. Yaşam
  3. İstanbul'dan Sadece Bir Adım Öte: İstanbul'a Yakın En İyi Gezilecek Yerler

İstanbul'dan Sadece Bir Adım Öte: İstanbul'a Yakın En İyi Gezilecek Yerler

Yayınlanma:
İstanbul'dan Sadece Bir Adım Öte: İstanbul'a Yakın En İyi Gezilecek Yerler
İstanbul, benzersiz bir geçmişi, etkileyici panoramaları ve derin kültürel zenginlikleri ile bilinir. Bazen, şehrin hızlı temposundan sıyrılıp doğayla iç içe ya da tarihin izlerini taşıyan mekanlarda soluk almak isteyebiliriz. İstanbul etrafında keşfedilmeyi bekleyen harikalarla dolu bölgeler bulunmaktadır. İşte İstanbul'un yakınındaki en dikkat çekici gezi noktaları.
İstanbul'dan Sadece Bir Adım Öte: İstanbul'a Yakın En İyi Gezilecek Yerler 1 16

Polonezköy

İstanbul’a uzaklığı 15 kilometre olan Polonezköy, hafta sonu kaçamaklarından hoşlananlar için ideal bir yerleşim. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı doğal güzellikler sunan köyde yapılabilecek aktivitelerin sınırı yok gibi duruyor.

İstanbul'dan Sadece Bir Adım Öte: İstanbul'a Yakın En İyi Gezilecek Yerler 2 26

Riva

Beykoz İlçesi sınırları içerisinde sizlere önerebileceğim bir başka gezilecek yer ise Riva. Özellikle yaz aylarında yoğunluğun yaşandığı yerleşim, denizinin yanı sıra kahvaltı mekânları ve balık restoranları ile ilgi çekiyor.

İstanbul'dan Sadece Bir Adım Öte: İstanbul'a Yakın En İyi Gezilecek Yerler 3 36

Maşukiye, Sapanca

İstanbul’a yakın gezilecek yerler listesinde ilk sıraya Maşukiye, Sapanca ikilisini koymamın iki temel nedeni var. Bu nedenlerden ilki, Sapanca Gölü ile Kartepe arasında kurulu her iki yerleşimin doğasının da görülmeye değer güzellikte olması.

İstanbul'dan Sadece Bir Adım Öte: İstanbul'a Yakın En İyi Gezilecek Yerler 4 46

Ağva

Tarih boyunca Hititler’den Osmanlılar’a kadar pek çok büyük uygarlığın geçiş yeri olmuş Ağva, sakin atmosferi aracılığıyla tatilcilere kentin getirdiği olumsuzluklardan kurtulma fırsatı veriyor.

İstanbul’dan büyük bölümü otoban olan 97 kilometrelik bir yolu aşarak ulaşabileceğiniz Ağva’ya özellikle yazın giderseniz, Göksu Deresi’nde veya Kilimli, Kadırga koylarında yüzebilirsiniz.

İstanbul'dan Sadece Bir Adım Öte: İstanbul'a Yakın En İyi Gezilecek Yerler 5 56

Şile

Karadeniz kıyısına kurulu Şile ile İstanbul arasında yaklaşık 60 kilometrelik mesafe bulunuyor. Bu sayede ilçe, hafta sonu yapılabilecek günübirlik kaçamaklar için ideal bir yer haline geliyor.

İstanbul'dan Sadece Bir Adım Öte: İstanbul'a Yakın En İyi Gezilecek Yerler 6 66

Kıyıköy – Kırklareli

İstanbul’a yakın gezilecek yerler arayışında sizler için en önemli kriterler sessizlik ve zengin tarihi birikimse Kırklareli’nin Vize İlçesi’ne bağlı Kıyıköy de ilginizi çekebilir. Doğasının bakir kalmasında beldenin iki sit alanı arasında bulunuyor olmasının etkisi büyük.