İstanbul’dan adeta izole ilçemiz: BAŞAKŞEHİR

İstanbul’umuzun en yeni ilçelerinden biri olan Başakşehir, 2008’de Esenler ve Küçükçekmece’den ayrılan semtlerden oluşmuştur. Spor tesisleri, parklar, bahçeler ve AVM’ler ile güzel bir ilçe olan Başakşehir mutlaka görmeniz gereken yerlerden biridir. Doğal güzelliklerle çevrili Başakşehir’in en güzel yeri, Bahçeşehir Göleti’dir. 26 bin metrekare olan bu park, ülkemizin ilk suni gölüdür. İçerisinde oyun alanları, yürüyüş yolları, açık oyun alanları, çay bahçesi ve restoranlar vardır. Büyük AVM’lerde vardır ve içerisinde ünlü markalar bulunmaktadır. Restoran ve kafelerin de olduğu bu yerde zaman geçirmek oldukça eğlencelidir.

Başakşehir’de mimarisi ile Türkiye’de bir ilk olan Millet Bahçesi, etrafı sularla kaplı bir alandadır. Bu park, 142 bin metrekare alan üzerine kurulmuş.

İlçede gezilmesi gereken ilk yerlerden biri de Şamlar Tabiat Parkı’dır. Toplamda 50 bin dönümlük alan üzerine kurulu olan bu park, fıstık ve çam ağaçları ile doludur.6 ayrı giriş kapısı da olan bu parkta, piknik alanları, oyun alanları ve yürüyüş yolları vardır.

Başakşehir modern olduğu kadar, adeta sular vadisi bir ilçemizdir. Başakşehir Sular Vadisi, 550 bin metrekare üzerine kuruludur. Kaykay pisti, açık oyun alanları, kafeler ve restoranların olduğu bu vadide,12 bin metrekare deresi, süs havuzları ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz işletmeler de bulunmaktadır.

Ayazma Millet Bahçesi, ilçeyi adeta parklar yöresi haline getirmiştir. 42 bin metrekarelik bu bahçe, vadi görünümüne sahip 32 bin metrekaresi yeşil alandır. İçinde çiçek bahçeleri, çocuk oyun alanları, piknik için masalar ve spor alanları vardır.

Bir zamanlar mezbelelik halinde olan gecekondu semti artık bir millet bahçesidir. Kayaşehir Millet Bahçesi, toplamda 4 etaptan oluşmaktadır. İçinde koşu alanları, yürüyüş yolları, tematik bahçeler, biyolojik gölet ve platformlar olan bu bahçeye ulaşım da kolaydır.

Şelale Park Sosyal Tesisi, adeta ormandır. İçerisinde restoranların da olduğu bu tesiste farklı lezzetleri tatma imkânınız da vardır. Çocuklarımız için oyun alanları da olan bu tesisi mutlaka ziyaret edin.

1795-1796 yılları arasında Baruthane Nazırı Mehmet şehri efendinin önerisiyle yapılan Azatlı Baruthanesi, kurulan bir bölgedir. Osmanlı-Rus Savaşı döneminden bu yana yıkılmadan ulaşan bu yapıt, görülmesi gereken bir eserdir. Yeşillikler arasında gizlenmiş olan bu yapı, mimarisi için görmek oldukca ayrıcalıklıdır.

İlk yaşam izlerine sahip Yarımburgaz Mağarası, avcılıkla ve bakıcılıkla hayatını sürdürenlere dair izlerini taşımaktadır. Arkeoloji sevenlerin muhakkak görmesi gereken bu yerde gezinmek ayrı bir keyif olacaktır.

İstanbul’umuzun en yeni yerleşim merkezlerinden biri olan Başakşehir’e ulaşım oldukça kolaydır. Ancak Başakşehir’e bağlı önemli yerleşim yerlerinden biri olan Bahçeşehir’e ulaşmak oldukça zordur. Gökdelenleriyle ünlü Başakşehir’in Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na ulaşmak adeta bir işkencedir. AVM’leri, yeni konutları Başakşehir’e ayrı bir güzellik katmaktadır.

Başakşehir’de kiralar çok farklılık göstermektedir. Başakşehir adeta bir küçük konut ilçesidir. 3 bin TL ile 25 bin TL arasında konut bulmak her zaman mümkündür. Yaşamın kolay, ulaşımın ise semtlere göre farklılıklar gösterdiği Başakşehir kendini İstanbul’dan adeta izole etmiştir