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İstanbul Havalimanı’yla uçan ilçe: ARNAVUTKÖY

Mesire alanları, parkları, gezinti alanları en çok olan Arnavutköy, 6 ayrı ilk kademe belediyesi birleştirilerek kuruldu.

YAŞAM 06.12.2022, 09:12
İstanbul Havalimanı’yla uçan ilçe: ARNAVUTKÖY

Son yıllarda değerini katlayan Arnavutköy’ü değerlendiren en önemli yapı İstanbul Havalimanı. Arnavutköy, 2008’de yapılan düzenlemeyle 6 ayrı ilk kademe belediyesi birleştirilerek kuruldu. İstanbul'un yüzölçümü bakımından 4. büyük ilçesi olan Arnavutköy’ün Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır.

Görülmeye değer tarihi eserleri bünyesinde pek bulundurmayan Arnavutköy mesire alanları, parkları ve göletleriyle çok ünlü. İstanbul Havalimanı mega kentimizin en önemli ulaşım merkezi olması nedeniyle, önemli bir merkez haline geldi.

Adeta dev bir yerleşim alanı olan İstanbul Havalimanı, günde on binlerce kişiye ev sahipliği yapmaktadır.

Son derece eşsiz bir mesire alanı olan İmrahor’da her türlü sosyal donatılar bulunmaktadır. İBB’ye ait olan İmrahor mesire alanına mutlaka gidin.

335 hektarlık bir alana sahip olan Şamlar Tabiat Parkı’na 6 farklı kapıdan girebilirsiniz. Çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, piknik masaları, WC’ler, büfeler, kır lokantası, gözetleme kulesi gibi soysal donatıları olan Şamlar Tabiat Parkı, zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Şamlar Tabiat Parkı fıstık çamlarıyla da ünlüdür.

Fıstık çamları altında 50 bin dönümlük bir alana sahip Kayabaşı Şamlar Milli Parkı, İstanbul’un gürültüsünden kaçmak isteyenler için ideal bir dinlenme alanı. Kayabaşı Mahallesi’nde yer alan bu milli parkta her an çok çeşitli kuşları görebilir, yabani hayvanlarla karşılaşabilirsiniz.

İlçeden adını alan Arnavutköy Vadi Park, 103 bin metrekarelik bir alana sahip. Vadi Park adeta bir spor yapma cenneti. Fıskiyeli su oyunları, spor tesisleri, tekne ile gezinti alanları, gençlik merkezi, amfi tiyatro, çocuk oyun parkları, dağ kızağı, kameriyeler, sosyal tesislerle donanmış olan Vadi Park’ta zevkli saatler geçirilebilir.

2011 yılında 56 hektarlık alanda oluşturulan Göktürk Göleti Tabiat Parkı, Arnavutköy’ün mesire alanlarından biridir. İlçeye farklı bir atmosfer katan Göktürk Göleti Tabiat Parkı, doğa yürüyüşü, bisiklet parkuru açışından muhteşemdir. Fotoğrafçılar için önemli bir deklanşör basma noktası olan Göktürk Göleti Tabiat Parkı’nda zamanın nasıl geçtiğini anlayamazsınız.

Bolluca Piknik Alanı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin mutlaka uğradığı yerdir. Bolluca Piknik Alanı’nda kuş sesleri dışında Bir şey duymanız olanaksızdır.

Tamamen yeşillikler içerisinde yer alan Taya Kadın Piknik Alanı, eşsiz bir doğa alanıdır. Masalarla donatılan Taya Kadın Piknik Alanı’nda sevdiklerinizle güzel bir gün geçirebilirsiniz. Spor alanları da buluna Taya Kadın Piknik Alanı’nda bol bol oksijen tenefüs edebilirsiniz.

Doğa kır lokantasında istediğinizi yiyebilir, mangal keyfini çıkarabilirsiniz.

Arnavutköy’de 2 bin liraya da konut var, 50 bin liraya da. Konumu fiyatları uçuyor konutların. Anlayacağınız kenarlarda oturmazsanız ev bulmak imkânsız.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#Gezi #Arnavutköy #istanbul
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