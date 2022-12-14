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İstanbul denince akla gelen ilk ilçe: BEYOĞLU

Beyoğlu, bu zarif ve egzotik şehirde, tarihin ve kültürün merkezidir. Burada tramvaya binebilir, sinemaya gidebilir, konser izleyebilir, barların eğlenebilir, istediğinizi yiyebilirsiniz.

YAŞAM 14.12.2022, 09:30
İstanbul denince akla gelen ilk ilçe: BEYOĞLU

İstanbul’un kalbi denince akla gelen ilk isim elbette Beyoğlu. Burayı görmeyen İstanbul’u görmemiş sayılır. Dünyanın ilk metrolarından sayılan Tünel buradadır. Beyoğlu denince akla ilk gelen isim de Taksim’dir. Kültürü ve eğlenceyi yaşamanız için Beyoğlu’nca günler geçirmeniz gerekir. Burada tramvaya binebilir, sinemaya gidebilir, konser izleyebilir, barların eğlenebilir, istediğinizi yiyebilirsiniz.

Osmanlı’nın son dönemlerinde, farklı milletlerden insanlar Beyoğlu’nda yeni bir yerleşim yeri yaratmıştır. Bölge o dönem Pera adıyla anılmıştır.

Beyoğlu, bu zarif ve egzotik şehirde, tarihin ve kültürün merkezidir. İstiklal Caddesi, kalabalık Taksim’i, tarihi Tünel Meydanı, egzotik Cihangir’i ve daha pek çok turistik noktası ile gezilecek yerler arasındadır.

Galata Kulesi, dokuz katlı ve 67 metre uzunluğunda bir kuledir. Ceneviz kolonisinin yayılması sırasında 14. yüzyılda inşa edilen kule, dönemin en yüksek binasıydı.

16. yüzyılda bölgede gerçekleşen deprem ve onu takip eden yangın ve fırtınalar nedeniyle dönem dönem yenilenmiş olan Galata Kulesi, Osmanlı Dönemi'nde çoğunlukla hapishane olarak kullanılmıştır. Kule hem İstanbul ilinin hem de Boğaz’ın panoramik bir manzarasını sunmaktadır.

Taksim Meydanı'ndan Tünel’e doğru giden nostaljik tramvaya binerek geziye başlayın.

Haliç'te yer alan minyatür bir park olan Pera Müzesi, çeşitli koleksiyonların sergilendiği ünlü bir kültür merkezidir. 17. yüzyıldan 19. Yüzyıla uzanan sanatçı koleksiyonları, oryantalist tablolar ve bir dizi ünlü Osmanlı ressamının eski eserlerini bulabileceğiniz turistik müzede uluslararası sanatçıların yer aldığı sergiler de bulunmaktadır. Müzede ayrıca, düzenli bir film programı da yürütülmektedir.

15 dakikalık bir yürüyüşün ardından Cihangir’in kalbine geldiniz demektir. Cihangir; dar sokaklarına doluşan şirin ve güzel kafeleri ile ünlü bir yerdir. Burada popüler Ermeni mutfağını denemek isterseniz, Jash isimli mekânı tercih edebilirsiniz.

Gezi Parkı beton yığınlarının giderek arttığı İstanbul ilinde, keyifli bir kontrast sağlayan, sınırlı bir yeşil alan sunan önemli bir alandır. Taksim Gezi Parkı’nda, keyifli bir yürüyüşe çıkabilir, güneşli bir günde dinlenebilir ya da enerjik bir koşuya çıkabilirsiniz.

Beyoğlu’nun en otantik semtlerinden biri olan Çukurcuma kafe ve restoranları, galerileri, sanat evleri ve hediyelik eşya dükkanları ile kalabalık sokakların tadını çıkarabileceğiniz yerdir. Çukurcuma’da yapılacak bir turda pek çok antika mağazasını gezmeyi ihmal etmeyin. Çukurcuma, antika mağazalarının dışında, barındırdığı çok sayıda galeri ile de ünlüdür.

İstiklal Caddesi’nde yer alan Balık Pazarı, Beyoğlu’nda keşfe çıkabileceğiniz eski tarihi ile egzotik ve güzel bir pazardır. Taze balıkları, baharatlar, lezzetli yiyecekler ve güzel hediyelik eşyaların bulunduğu stantlara yer verilen pazarda, midye ve kokoreççileri de bulabilirsiniz. 1876’da inşa edilen pasaj, 20. yüzyılın başlarında, yavaş yavaş çiçekçiler tarafından ele geçirilmeye başlanmış, daha sonra yavaş yavaş meyhane ve tavernaların arttığı bir pasaj olmuştur. Günümüzde, meze çeşitleri ve taze balıkları ile çok sayıda turistik meyhane tarzı restorana ev sahipliği yapmaktadır.

Balık Pazarı’nın sonunda özellikle yaz aylarında oturacak yer bulmakta zorlanacağınız, canlı barları ve meyhaneleri ile Nevizade Sokak’a gidin.

Beyoğlu’nda Asmalı Mescit Mahallesi'ne bağlı Taksim Meydanı civarlarındaysanız, eski adıyla Galata Mevlevihanesi, yani Galip Dede Sokağı’nda yer alan Divan Edebiyatı Müzesi’ni keşif yapın. Galata Mevlevihanesi, 13. yüzyılın sonlarında, Mevlana’nın torunu Mehmet Dede tarafından yaptırılmıştır. Burada Mevlevi kültürüne ait eserleri, klasik Türk müziği aletleri ve el yazmalarını bulabilirsiniz. Mevlevihane’nin önünde, ayrıca Galip Dede Türbesi de bulunuyor.

Türvak Sinema Müzesi Türker İnanoğlu tarafından Türkiye’de kurulan ilk ve tek sinema ve televizyon müzesidir. Müze 5 kat ve 9 salondan ibarettir. İlk katta sinemanın unutulmaz oyuncularının balmumu heykelleri bulunmaktadır.

İstiklal Caddesi’nde bulunan Çiçek Pasajı, 1870’e kadar Naum Tiyatrosu olarak bilinirmiş. 1870’de çıkan yangın sonrasında Cite de Pera adıyla yeni tip çarşı binası olarak Rum Cleanthy Zanno mimarlığında yeniden inşa edilmiştir. 24 dükkân ve 18 lüks daireden oluşan Çiçek Pasajı, günümüzde pasaj niteliğindedir.

Karaköy, İstanbul’daki en eski ticaret merkezidir. Tarih boyunca sahip olduğu liman ve ticaret merkezi olması özelliği ile bilinmektedir. Tarihi atmosferi hissedebileceğiniz Karaköy, şimdilerde çok popüler olan Galata Port’la anılmaktadır.

Eğer GS’li iseniz Ali Sami Yen tarafından 1915 yılında kurulan, Türkiye sınırlarında bulunan ilk spor müzesi özelliğini taşıyan Galatasaray Müzesi’ni mutlaka ziyaret edin.

Katolik Sent Antuan Kilisesi, İstiklal Caddesi’ndedir. İstanbul sınırlarında bulunan cemaat alanı en geniş ve en büyük kilisedir. Assisili Aziz Fransua adına rahipler tarafından 1230’da Galata yakınlarına inşa edilmiştir. 1696’da çıkan büyük yangının ardından kilise binasının yapım yeri olarak Beyoğlu kararlaştırılmıştır.

Eğer siz de değişik atmosferde yaşamak isterseniz, mutlaka Cihangir’de bir yer edinmeniz gerekir. Nostalji ve tarihi birlikte yaşamak için Cihangir sokakları görülmesi gereken en önemli yerlerden biridir. Yaşamın çok ağır şartlar içerdiği Beyoğlu, birçok adli vakalara da sahne olmaktadır. Beyoğlu gezilmesi güzel, ancak yaşanması çok zor bir ilçedir.

#Beyoğlu #istanbul #Gezi
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