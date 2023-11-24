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İstanbul Cevahir'de renkli cuma sürüyor

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İstanbul Cevahir'de renkli cuma sürüyor
​​​​​​​Avrupa'nın ve dünyanın en büyük alışveriş ve eğlence merkezlerinden biri olan İstanbul Cevahir, Kasım indirimlerini ‘En Renkli Cuma’ teması ile kutluyor.

İstanbul Cevahir’de, yılın en heyecan verici alışveriş günü olan Black Friday farklı bir tema ile kutlanıyor. ‘Renkli Friday’ konseptiyle ziyaretçilerine; elektronikten giyime, ev eşyalarından kozmetiğe kadar geniş bir ürün yelpazesiyle, binlerce üründe cazip indirimler sunacak.

Rengarenk indirimler İstanbul Cevahir’de!

İstanbul Cevahir; Yellow Friday, Red Friday, Purple Friday, Green Friday ve Blue Friday isimlerini verdiği ‘En Renkli Cuma’ kapsamında ziyaretçilerine, bütçe dostu alışveriş fırsatlarıyla dolu bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla rengarenk bir indirim deneyimi sunuyor.

En Renkli Cuma Cevahir’den Geçer!

Her sene birbirinden farklı temalar ile indirim haftasını duyuran İstanbul Cevahir bu yılki projesinde, indirimli ürünlerle dolu ‘En Renkli Cuma’ kapsamında alışveriş meraklıları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Yüzlerce markaya ve sınırsız eğlenceye ev sahipliği yapan İstanbul Cevahir, alışverişin keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için indirimlerle dolu bir gün geçirmeye davet ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yaşam
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