İş insanından alkışlanacak hareket

İzmir’de tanınırlığıyla bilinen iş insanı Bülent Kotan, 2023 yılında sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettirecek. Afrika’da su kuyusu açtıran iş insanı, bir çok kadın kolları ve derneklerle ilgili bağışlarda bulunup, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçireceğini ve bu konuda öncü olacağını dile getirdi.