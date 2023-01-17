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İş insanından alkışlanacak hareket
İş insanı Bülent Kotan, Afrika’da su kuyusu açtırdı.
YAŞAM 17.01.2023, 16:12
İzmir’de tanınırlığıyla bilinen iş insanı Bülent Kotan, 2023 yılında sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettirecek. Afrika’da su kuyusu açtıran iş insanı, bir çok kadın kolları ve derneklerle ilgili bağışlarda bulunup, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçireceğini ve bu konuda öncü olacağını dile getirdi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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