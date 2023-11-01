  1. Anasayfa
  2. Yaşam
  3. İş Hayatında Aldatma Oranları Patlama Yaptı! Hangi Meslekler En Çok Aldatıyor? Hangi Meslekler En Sadık?

İş Hayatında Aldatma Oranları Patlama Yaptı! Hangi Meslekler En Çok Aldatıyor? Hangi Meslekler En Sadık?

Yayınlanma:
İş Hayatında Aldatma Oranları Patlama Yaptı! Hangi Meslekler En Çok Aldatıyor? Hangi Meslekler En Sadık?
Bazı araştırmalar, iş yaşamıyla özel yaşam arasında beklenmedik ilişkilerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Aldatma eğilimi en yüksek ve en düşük meslek grupları belirlendi. Peki, hangi meslekler bu listeye dahil oldu?

Bazı araştırmalar, iş yaşamıyla özel yaşam arasında beklenmedik ilişkilerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Aldatma eğilimi en yüksek ve en düşük meslek grupları belirlendi. Peki, hangi meslekler bu listeye dahil oldu?

aldatmak-2.jpg

Aldatma Eğilimi Yüksek Meslekler: Hangileri?

Uzmanlar, iş yaşamındaki aldatma eğilimini mercek altına aldı. Çarpıcı sonuçlarla karşılaştılar: İlişkilerin %85'i iş yerinde başladı. Yani, beş kişiden biri iş ortamında başka biriyle yakınlaşma yaşamış. Bu ilişkilerin %43'ü meslektaşlarıyla gerçekleşti. Hangi meslek gruplarında bu daha sık görülüyor?

aldatmak-3.jpg

Dikkat Edilmesi Gereken Faktör: Çalışma Saatleri

Sektördeki kişiler, iş hayatında özel ilişkilere daha açık olduklarını kabul etti. Özellikle düzensiz çalışma saatleri ve sıkça düzenlenen etkinlikler, bu eğilimi artıran ana sebepler arasında. Araştırmacılar bu faktörleri aldatma eğiliminin ana nedeni olarak gösteriyor.

RentCasino'nun Laura O'Brien'ı, ofis içerisinde aldatmanın yaygın olduğuna dikkat çekti. İş stresini hafifletmek amacıyla iş arkadaşlarının birbirlerine destek sağladığı belirtildi. 348 katılımcı bu ilişkinin genellikle iş toplantılarında ya da yılbaşı partilerinde başladığını ifade etti.

İşte Aldatma Eğilimi Yüksek 10 Meslek Grubu:

  1. Satış
  2. Öğretmenlik ve akademisyenlik
  3. Sağlık sektörü
  4. Lojistik
  5. Otelcilik ve etkinlik yönetimi
  6. Mühendislik ve üretim
  7. İnşaat ve gayrimenkul
  8. Finans ve muhasebe
  9. Bilgi teknolojileri
  10. Ordu ve silahlı kuvvetler

aldatmak-4.jpg

Sadakatiyle Bilinen Meslekler: Hangileri?

Araştırma sadece aldatma eğilimi yüksek meslekleri değil, aynı zamanda eşlerine son derece sadık olan meslekleri de belirledi.

Sadık Meslekler Listesi:

  1. Bilim ve eczacılık sektörü
  2. Danışmanlık ve işletme
  3. Güvenlik ve polislik
  4. Sanat ve tasarım
  5. Medya ve dijital platformlar
  6. Hukuk
  7. Tarım ve çevre
  8. Halkla ilişkiler ve pazarlama
  9. Kamu yönetimi
  10. Perakende sektörü

Bu araştırma sonuçları, iş ve özel yaşam arasındaki dengenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Hangi meslek grubunda olursak olalım, özel yaşamımızdaki dengemizi korumak ve sadık kalmak her zaman en değerli olanıdır.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yaşam
TEGV'li çocuklardan coşkulu kutlama
TEGV'li çocuklardan coşkulu kutlama
Nevzat Tarhan: Kriz olmaması için önlem almak konusunda zayıfız
Nevzat Tarhan: Kriz olmaması için önlem almak konusunda zayıfız
Y kuşağı şirketlerde değişim istiyor
Y kuşağı şirketlerde değişim istiyor
Kuraklık ve sulak alanlar için işbirliği
Kuraklık ve sulak alanlar için işbirliği
Savaşlar çocukları suç makinalarına dönüştürebilir…
Savaşlar çocukları suç makinalarına dönüştürebilir…
Astrolog Gamze'den 30 Ekim-5 Kasım 2023 haftası burç yorumları
Astrolog Gamze'den 30 Ekim-5 Kasım 2023 haftası burç yorumları
Red Bull BC One 2023 Dünya Finali’nde Şampiyonlar Güney Kore ve Japonya’dan
Red Bull BC One 2023 Dünya Finali’nde Şampiyonlar Güney Kore ve Japonya’dan