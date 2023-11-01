İş Hayatında Aldatma Oranları Patlama Yaptı! Hangi Meslekler En Çok Aldatıyor? Hangi Meslekler En Sadık?

Bazı araştırmalar, iş yaşamıyla özel yaşam arasında beklenmedik ilişkilerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Aldatma eğilimi en yüksek ve en düşük meslek grupları belirlendi. Peki, hangi meslekler bu listeye dahil oldu?

Aldatma Eğilimi Yüksek Meslekler: Hangileri?

Uzmanlar, iş yaşamındaki aldatma eğilimini mercek altına aldı. Çarpıcı sonuçlarla karşılaştılar: İlişkilerin %85'i iş yerinde başladı. Yani, beş kişiden biri iş ortamında başka biriyle yakınlaşma yaşamış. Bu ilişkilerin %43'ü meslektaşlarıyla gerçekleşti. Hangi meslek gruplarında bu daha sık görülüyor?

Dikkat Edilmesi Gereken Faktör: Çalışma Saatleri

Sektördeki kişiler, iş hayatında özel ilişkilere daha açık olduklarını kabul etti. Özellikle düzensiz çalışma saatleri ve sıkça düzenlenen etkinlikler, bu eğilimi artıran ana sebepler arasında. Araştırmacılar bu faktörleri aldatma eğiliminin ana nedeni olarak gösteriyor.

RentCasino'nun Laura O'Brien'ı, ofis içerisinde aldatmanın yaygın olduğuna dikkat çekti. İş stresini hafifletmek amacıyla iş arkadaşlarının birbirlerine destek sağladığı belirtildi. 348 katılımcı bu ilişkinin genellikle iş toplantılarında ya da yılbaşı partilerinde başladığını ifade etti.

İşte Aldatma Eğilimi Yüksek 10 Meslek Grubu:

Satış Öğretmenlik ve akademisyenlik Sağlık sektörü Lojistik Otelcilik ve etkinlik yönetimi Mühendislik ve üretim İnşaat ve gayrimenkul Finans ve muhasebe Bilgi teknolojileri Ordu ve silahlı kuvvetler

Sadakatiyle Bilinen Meslekler: Hangileri?

Araştırma sadece aldatma eğilimi yüksek meslekleri değil, aynı zamanda eşlerine son derece sadık olan meslekleri de belirledi.

Sadık Meslekler Listesi:

Bilim ve eczacılık sektörü Danışmanlık ve işletme Güvenlik ve polislik Sanat ve tasarım Medya ve dijital platformlar Hukuk Tarım ve çevre Halkla ilişkiler ve pazarlama Kamu yönetimi Perakende sektörü

Bu araştırma sonuçları, iş ve özel yaşam arasındaki dengenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Hangi meslek grubunda olursak olalım, özel yaşamımızdaki dengemizi korumak ve sadık kalmak her zaman en değerli olanıdır.