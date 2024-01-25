İNGİLİZ İŞGALİNE DİREREN PADIŞAH KIZI FEHİME SULTAN’IN ACI SONU

Kadın casuslarımızdan biri de padişah kızıdır. V. Murad’ın üç kızından ortancası olan Fehime Sultan. Ancak fehime Sultan İstanbul’un işgali sırasında yalısında işgal kuvvetleri onuruna verdiği (!) davetlerde elde ettiği bilgileri Kuvayi Milli güçlerine vermekle tanınıyor. Bu soylu kadının hazin sonu ise içler acısı.

Fehime Sultan 3 Temmuz 1875'te Dolmabahçe Sarayı'nda dünyaya geldi. Osmanlı Sultanı V. Murad ile eşlerinden Meyliservet Kadınefendi'nin kızı.

Babasının tahttan indirilmesinden sonra tüm aile ile birlikte Çırağan Sarayı'nda göz hapsinde tutuldu. Babasının nezaretinde iyi bir eğitim aldı. Piyano çalmayı öğrendi, marşlar besteledi.[1]

26 yaşında iken II. Abdülhamit tarafından bir daha Çırağan'a dönmeme koşulu ile ablası Hatice Sultan ile birlikte Yıldız Sarayı'na aldırıldı.

12 Eylül 1901'de Yıldız Sarayı'nda Ali Galip Paşa ile evlendi. Çift, Sultan Abdülhamit'in düğün hediyesi olan yalıda yaşadı. Bu evlilik, 1908’de boşanma ile sonlandı. Fehime Sultan, ilk evliliği sırasında tanışıp âşık olduğu subaylıktan ayrılma Mahmud Bey ile evlendi ve Cumhuriyet'in ilanına kadar yalısında yeni eşi ile birlikte yaşadı. İstanbul'un işgali üzerine sonra kurulan gizli direniş örgütlerine katıldı.]

İlk eşinden boşanan Fehime Sultan, e Sultan, aynı sene bir mesirede görüp beğendiği Hilmiefendizade Behçet Bey’in oğlu Mahmud Tevfik Bey (1880-1962) ile evlendi. Sultan’dan beş yaş küçük, kısa boylu, tıknaz, Sultan’ın önceki zevcinden hiç de yüksek mertebede bulunmayan, ordudan ayrılmış bir yüzbaşı idi. Üstelik boşandığı önceki zevcesinden de iki çocuğu vardı.

Nikâhları, sarayda şeyhülislâm tarafından değil; ablasınınki gibi evde mahalle imamı tarafından kıyıldı. Basiretçi Ali Bey’in kızı olan ilk zevcesi gelip, “Bu adama varmayın, fena adamdır” dediyse de dinletemedi.

Fehime Sultan, ablası Hadice Sultan kadar güzel değildi. Fakat daha kültürlüydü.. Neşeli, eğlenmeyi seven, hassas, edebiyata meraklı sultanın, ablası ile beraber amcaları Sultan Hamid için besteledikleri marş, saray tiyatrosunda çalınıp beğenilmişti.

Mütâreke (1918-1922) zamanında, İstanbul’da bulunan yabancı diplomat ve gazeteci eşleri, sık sık sultanın konağındaki davetlere katılırlar, sultan bundan dolayı sert eleştirilere uğrardı.. Amiral Dumesnil’in eşi Vera Dumesnil hatıralarında bu davetlere ve eleştrilere geniş yer vermekteydi.. Halbuki Fehime Sultan, bu davetlerde elde ettiği istihbaratı, alâkadar Osmanlı makamlarına ve akrabası olan subaylar vasıtasıyla Ankara’daki Kuva-i millliye hükümetine haber veriyordu.

İstiklal harbi sonrasında 1924 tarihli kanunla Osmanlı hanedanının 7’den 70’e bütün fertleri sürgün edildi. 49 yaşında sürgüne çıkan Fehime Sultan’ın gurbet hayatı, ablası Hatice Sultan’dan da kötü sonuçlandı. Önce, sarayını ve eşyasını 3 gün içinde yok pahasına elinden çıkararak, eşiyle beraber Viyana’ya gitti. Sonra hânedan üyelerinin çoğunun yaşadığı Nice’e yerleşti.

Sürgündeyken, bir mektup yazdı ama mektubun Türkiye’de yayınına izin verilmedi Türkçe olarak Mısır’da bir gazetede yayınlandı. Bu acıklı mektup daha sonra Sultan Fehime’nin vatanseverliğinin bir kanıtı olarak kabul edildi.

Fehime Sultan’ın son eşi Mahmud Behçet Bey, eşinin elindeki parayı bir dükkân açma bahanesiyle aldı. Rue de Congrés’de bir bakkal dükkânı önünde, Türk usulü dondurma satmaya başladı. Elindeki parayı batırınca, bu dükkânda tanıdığı bir Fransız tezgâhtar kızla beraber sultanı terk edip gitti.

Debdebe içinde yaşamaya alışmış Fehime Sultan, böylece Nice’te beş parasız ve hâmisiz kaldı. Daha önceden tanıştığı Polonya asıllı Matmazel Jean Schafer kendisine bir süre yardımda bulundu. Sultan, büyük bir sefâlete düşerek hastalandı.. Bakımını kendisini hiç terk etmeyen emektar zenci kölesi Müyesser, üstendi. Müyesser geceleri sokaklarda dolaşarak dilenerek kazandığı beş-on frankla bir çorba kaynatabiliyorlardı. Köle Müyesser’in dilencilik yaparak Fehime Sultan'a uzun süre bakmaya çalıştı. Sultan yokluk ve sefalet içinde e 15 Eylül 1929'da veremden öldü.

Na‘şı sonradan yeğeni Osman Fuad Efendi tarafından Şam’da Sultan Selim Câmii hazîresine nakledildi. Fehime Sultan’ın hiç çocuğu olmadı. Mahmud Behçet Bey, Fehime Sultan’ın vefatından çok sonra, 1949’da müracaat ederek tekrar vatandaşlığa alındı ve memlekete döndü. 1960’lara kadar da yaşadı Fesime sultanın mezarı hala Şam’da bulunuyor..

FEHİME SULTAN YALISI HALA TARTIŞMALI

İstanbul'da Hatice Sultan ile Fehime Sultan yalılarına ilişkin hükümet ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasındaki tartışma uzun süre devem ett..

İstanbul Valiliği’nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Ekrem İmamoğlu'nun gündeme getirdiği Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alarak Hazine’ye devretti.

Karara tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Bugün İBB’nin milyarlarca lira değerindeki 2 mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma, hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışı ile bir kez daha muhatap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz."

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da, yalıların valiliğe devrine ilişkin açıklamasında, kararın 8'e karşı 1 oy ile alındığını söyledi ve yargıya başvuracaklarını belirtti.

İBB CHP Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise hukuki gerekçe olarak sunulan gerekçenin hukukla ilgisi olmadığını savunarak, karara tepki gösterdi.

İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı da konuyu yargıya taşıyacaklarını kaydetti.

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan Hatice Sultan ile Fehime Sultan yalılarıyla ilgili "Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Toplantısı" İstanbul Valiliğinde yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu toplantısında, Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarının daha önce Hazine adına tescilli olduğu ve ilgisi nedeniyle Hazineye devredilmesi gerektiğinin ortaya konulduğunu belirterek, yalılarla ilgili yapılan tüm işlemlerin kanunların emrettiği şekilde uygulandığını bildirdi.

Açıklama, "İçerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı 5 Eylül 2022'deki komisyon toplantısında, Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarının daha önce Hazine adına tescilli olduğu ve ilgisi nedeniyle Hazineye devredilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Bu bakımdan 2014 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan devir işleminin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 5. Fıkrası'na aykırılık teşkil ettiği hükmüne varılmıştır." denildi.

THY ise "Halkın malı olan yalılar, kim oldukları, ne oldukları, hangi aile mensubu oldukları belli olmayan kişilere peşkeş çekiliyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hâlihazırda İBB mülkiyetinde olup şirketimizin 2009 yılından beri “Kiracı" sıfatıyla elinde bulundurduğu Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları ile ilgili olarak, Sayın İmamoğlu'nun 03 Eylül 2022 tarihinde İBB TV'de yayınlanan açıklamalarında yer verdiği gerçek dışı, hukuki durumu doğru yansıtmayan, yer yer itham ve hatta iftiraya varan açıklamaları tarafımızca hayret ve esefle izlenmiş olup, fiili ve hukuki gerçeğe aykırı hususların işbu açıklama ile tek tek cevap verilmesi zarureti doğmuştur.

Şirketimiz THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş., Yalıların 2009 yılından bu yana kiracısıdır. Şirketimizin iki ana ortağı, bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz THY (yüzde 50) ve DOCO İstanbul Catering Restaurant Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (Yüzde 49,997). Şirketimiz, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip olan havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları başta olmak üzere havayolu firmalarına ikram hizmetleri sunmaktadır" denildi.