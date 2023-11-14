İndirimli alışveriş sezonunda kişisel verilerimiz güvende mi?

Ürün satın almanın en uygun yollarından biri olan online alışveriş, ev rahatlığında çeşitli ürünlere göz atmaya ve farklı perakendecilerin fiyatlarını karşılaştırabilmeye imkan tanıyor. Ancak online alışveriş, dikkatli olunmazsa dolandırılma veya kişisel bilgilerin çalınması gibi riskli sonuçlar da doğurabiliyor. Bu yüzden güvenilir bir perakendeci seçmek, güvenli bir ödeme yöntemi kullanmak ve kişisel bilgileri güvende tutmak oldukça önem kazanıyor. Özellikle alışveriş çılgınlığının yoğun olduğu indirim dönemlerinde dolandırıcılık ve siber suç riski arttığından potansiyel çevrimiçi tehditlerden korunmak zorlaşıyor. Siber güvenlik alanında küresel bir lider olan Acronis, güvenli çevrimiçi alışveriş için 10 ipucunu paylaşıyor.

Birçok çevrimiçi mağaza, müşterilerinin verilerini korumak için büyük çaba sarf ediyor, ancak siber suçlular bu verileri çalmanın yollarını aramaya devam ediyor. Bu nedenle, online alışveriş yapanların verilerini korumak için tetikte olması önem arz ediyor. Alışveriş sezonunda bazı fırsatlar gerçek olamayacak kadar iyi göründüğünden ve web sayfaları ideal bir başlangıç olduğundan, sahte kampanyalara dikkat etmek gerekiyor. Bu nedenle, tüm çevrimiçi cihazlarda tam koruma sağlandığından emin olunması oldukça önemli. Özellikle alışveriş çılgınlığının yoğun olduğu indirim dönemlerinde dolandırıcılık ve siber suç riski arttığından potansiyel çevrimiçi tehditlerden korunmak zorlaşıyor. Siber güvenlik alanında küresel bir lider olan Acronis, güvenli çevrimiçi alışveriş için 10 ipucunu paylaşıyor.

1. Satıcının URL'sini iki kez kontrol edin ve yalnızca güvenli ve güvenilir web sitelerini ziyaret edin. Güvenli web siteleri, SSL (güvenli yuva katmanı) şifrelemesi yüklü olduğundan, tarayıcınızda URL'den önce bir kilit gösterir. Bu durumda, web sitesi adresinin başlangıcı HTTPS ile başlar.

2. Güçlü parolalar ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Hesapların kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesini önlemek, kişisel ve hassas verilerin korunmasına yardımcı olmak için oldukça önemli.

3. Kimlik koruması kullanarak kişisel bilgilerinizi güvence altına alın, çünkü suçlular çalabildikleri her şeyi ele geçirmeye çalıştıklarından finansal güvenliğinizi sağlamak ve çevrimiçi itibarınızı sürdürmek kimlik hırsızlığının önüne geçer.

4. Popüler perakendecilerden geldiğini iddia eden kimlik avı e-postalarından kaçının. Herhangi bir bağlantıya tıklamadan önce gerçekliğini doğrulayın. Alışveriş sezonu boyunca dolandırıcılık vakaları arttığından güvenli ve şifreli bağlantıları tercih edin.

5. Eski arkadaşlarınızdan gelen, bağlantılar ve ekler içeren beklenmedik e-postalara karşı dikkatli olun, çünkü bunlar farklı içeriklere yönlendirme kapasitesi taşır.

6. Verilerinizi, fotoğraflarınızı ve home office alanınızı korumak amacıyla siber suçluları dışarıda tutmak için etkin ve güncel bir korumaya sahip olduğunuzdan emin olun.

7. Güvenli çevrimiçi ödeme hizmetlerini veya ek koruma sağlayan kredi kartlarını kullanın.

8. Hassas bilgilerinize yetkisiz erişimi önlemek için halka açık Wi-Fi ağlarını kullanmaktan kaçının. Özel ve korumalı sağlam bir Wi-Fi bağlantınız olduğundan emin olun.

9. İlgili şirketin gönderim koşullarını kontrol edin. Bazı satıcılar aşırı yüksek kargo ücretleri talep ederek bir alışveriş pazarlığını pahalı bir hataya dönüştürür. Takip ve sigorta sağlayıp sağlamadıklarını kontrol edin. Kargo şirketlerini öğrenin ve ürün iki hafta içinde gönderilmeyecekse dikkatli olun.

10. Asla gerekenden fazla bilgi vermeyin. Sadece gerekli olan bilgileri doldurun. İkinci bir e-posta isteğe bağlıysa, o alanı atladığınızdan emin olun. Ne kadar çok bilgi verirseniz, kötü niyetli şahıslar için o kadar erişilebilir olursunuz.