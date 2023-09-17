İMATT'da Açılış Oturumuna Ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör Damga Vurdu: Kaliteli Madenciliğin Olmadığı Yerde Medeniyet Olmaz

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'ın bir araya getirdiği 10. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin organize ettiği IMMAT 9. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi kapılarını açtı. Kongrenin ilk oturumunda Prof. Dr. Celal Şengör madencilik ve medeniyet arasındaki ilişkiyi derinlemesine ele aldı.

"Madencilik ve Medeniyet": Kongrenin İlk Oturumu Tarihi Bir Anı Olarak Kazındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'ın bir araya getirdiği 10. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin organize ettiği IMMAT 9. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi kapılarını açtı. Kongrenin "Madencilik ve Medeniyet" temasına sahip ilk oturumunda Prof. Dr. Celal Şengör madencilik ve medeniyet arasındaki ilişkiyi derinlemesine ele aldı.

Jeolojik Haritaların Önemi: "Madencilikte Başarı Jeoloji ve Münakaleye Bağlı"

Moderatörlüğü Aykut Akdemir ve Tülay Suiçmez'in yaptığı oturumda Prof. Dr. Şengör, madencilik ve medeniyet arasındaki bağı tartışırken, "Kaliteli madencilik için kaliteli jeolojik haritalar gereklidir. Türkiye'de bu konuda büyük eksiklikler var" dedi. Şengör, Türkiye'nin bu konuda uyanması gerektiğini ve sorunun çözülmesi için akıllı ve bilgili adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Kitap İmza Etkinliği: "Senin Cahilliğin Benim Yaşamımı Etkiliyor"

Prof. Dr. Şengör ayrıca kitabı "Senin Cahilliğin Benim Yaşamımı Etkiliyor"u imzaladı. Kitap imza etkinliği, ziyaretçiler arasında büyük ilgi gördü.

Depremler ve Madenciler: İkinci Oturum Hayat Kurtarma Temasına Odaklandı

İkinci oturumda "Depremler ve Madenciler" teması işlendi. Moderatörlüğü Kemal Barış'ın yaptığı oturumda konuşmacılar, madencilerin deprem anlarında nasıl hayat kurtardığını detaylı bir şekilde anlattı.

Orhan Aydın: "40 Bin Ağaçlık Orman Hedefim Var"

Sanatçı Orhan Aydın, 6 Şubat depreminde kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybettikten sonra farklı şehirlerde 40 bin ağaçlık orman oluşturma hedefini duyurdu. Aydın, bu ormanda yer alacak ağaçlara depremde hayatını kaybeden çocukların isimlerini vereceğini belirtti.

Son Söz: "Madencilik Sadece Taş ve Toprak Değil, Medeniyettir"

Prof. Dr. Celal Şengör'ün vurguladığı gibi, madencilik sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bir medeniyetin yükselmesinde kilit bir rol oynuyor. Bu etkinlik, Türkiye'nin madencilik konusundaki mevcut durumunu ve bu alandaki geleceğini daha iyi anlamak için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.