İmamın tayini çıkınca 740 nüfuslu köyde farklı soyadıyla yaşayan kimse kalmadı
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt'te farklı soyada sahip tek kişi olan imamın tayininin çıkması ve yerine görevlendirilenin de köylülerin akrabası olmasıyla köyde farklı soyadı taşıyan kimse kalmadı.
İmam dışında herkesin "Yeşilyurt" soyadını taşıdığı 100 haneli, 740 nüfuslu Aksöğüt'te 26 yıldır görev yapan imam Mehmet Şafi Sevcan'ın, Ballıkaya köyüne tayininin çıkmasının ardından 13 yıldır Şanlıurfa'da imamlık yapan ve köylülerin de akrabası olan Akif Yeşilyurt köye tayin edildi.
Yeni imamın göreve başlamasıyla köylülerin tamamının soyadı "Yeşilyurt" oldu.
Muhtar Emrullah Yeşilyurt, 4 kardeş olan dedelerinin yaklaşık 140 yıl önce kurduğu köyde yaşayanların renkli görüntüler oluşturduğunu söyledi.
Köyde bundan önce imam dışında herkesin aynı soyadını taşıdığını anımsatan Yeşilyurt, "Sadece imamımızın soyadı değişikti. Onun tayini çıktı. Yeni gelen imam da akrabamız. Şu anda imamımız dahil 740 kişi aynı soyadı taşıyor. Okulda görevli öğretmenler ise köyde yaşamıyor." dedi.
Köyde adaş olan öğrencilerin okulda zaman zaman karışıklığa neden olduğunu da dile getiren Yeşilyurt, öğretmenlerin öğrencileri, "Muhammet 1, Muhammet 2, Muhammet 3" şeklinde sıraladığını anımsattı.
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