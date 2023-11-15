İlber Ortaylı, Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 15. Gelişim Turnuvası’nda Geleceğin Voleybolcularıyla Bir Araya Geldi

Eczacıbaşı Geleceğe Smaç projesi kapsamında 15.’si düzenlenen Gelişim Takımları Turnuvası’nın “Yıldız-Küçük Takımlar” ayağının ikinci günü geride kaldı. Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlenen turnuvada gerçekleştirilen “Cumhuriyet Sohbetleri”nde tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı geleceğin voleybolcularıyla buluştu.

Yüzlerce genç voleybolcu Cumhuriyeti İlber Ortaylı’dan dinledi

Cumhuriyetimizin 100. yaşında pek çok Eczacıbaşı Geleceğe Smaç kampüslerinden gelen 350 genç voleybolcu, İlber Ortaylı’dan Cumhuriyeti dinledi. Kendilerini geliştirme ve gösterme fırsatı sunan organizasyonun ikinci gününde voleybolcularla bir araya gelen İlber Ortaylı, Cumhuriyetimizin ilklerinden spora, milli mücadele döneminden sağlığa pek çok konuda konuşarak genç sporculara spor yapmanın önemini vurguladı.

Sözlerine Cumhuriyetin öneminden bahsederek devam eden İlber Ortaylı, dünyada pek çok coğrafyanın bu yolu denediğini ama Türk halkının benzersiz mücadelesiyle Cumhuriyetimizin varlığını devam ettirdiğini söyledi.

Sporun yanında mutlaka sanatla da ilgilenilmeli

Genç sporcuların yüksek katılımı ve ilgisiyle gerçekleşen “Cumhuriyet Sohbetleri”nde İlber Ortaylı, Türk kadınının hak mücadelesinden de bahsetti. İlber Ortaylı, kadınların hayatın her alanında aktif rol alması gerektiğini vurgularken, eğitim hayatları hakkında da tavsiyelerde bulundu. Cumhuriyetin önünün çok açık olduğunu ve gelecekte sporda büyük başarılar beklediğini söyleyen İlber Ortaylı, sporun asla tek başına yeterli olmadığını, sporun yanında mutlaka sanatla da ilgilenmenin gerektiğini de sözlerine ekledi.

İlber Ortaylı, Cumhuriyet Sohbetleri’nin sonunda voleybolcularla “Cumhuriyet” pozu verdi.

15.’si gerçekleşen Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Gelişim Takımları Turnuvası’nın ikinci ayağı 19 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek. 17 Kasım’da Türk araştırmacı yazar Selim Erdoğan “Cumhuriyet Sohbetleri”nde konuşacak.

Organizasyonun son gününde ise genç voleybolcular Cumhuriyetin 100. yılına özel bir dans gösterisi gerçekleştirecek. “Cumhuriyet” dansı sayesinde genç sporcular Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarını sunacak.