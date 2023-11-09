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Iğdır'da çocuklar Anıtkabir'deki nöbet değişimini canlandırdı

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Iğdır'da çocuklar Anıtkabir'deki nöbet değişimini canlandırdı
Iğdır’da 6 öğrenci, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'deki saygı nöbetini canlandırdı.

Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulundaki 6 öğrenci, Aslanlı yolun başında, mozole binası girişinde, mozole içerisinde ve bayrak direğinin bulunduğu alanda olmak üzere aynı anda 7 saygı nöbetçisiyle tutulan saygı nöbeti değişimini kendi aralarında yaptı.

Iğdır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir ve Ermenistan sınırındaki bir köy okulunda çekilen videoyu Iğdır Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyünde bulunan Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulundaki 6 öğrenci, videoda ahşaptan silahlar yapıp, okullarının önündeki Atatürk büstünün önünde tekmil verip uygun adımda yürüyerek nöbet değişimi yapıyor.

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