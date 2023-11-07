House of Superstep, Kaykay Tutkunları İçin Unutulmaz Bir Yarışma Düzenliyor!

Sokak kültürünü iler bir seviyeye taşıyan marka, kaykayı bir tutku haline getirmiş, kaykay sporuyla ilgilenen her seviyeden bireyi bu alanda birleştiriyor. Marka, kaykay tutkunları için ise unutulmaz bir yarışma düzenliyor.

Final 20 Kasım, Son Başvuru ise 12 Kasım...

Finalin kazananı Sole DXB Dubai'ye katılım hakkı kazanacak

Markanın Pazarlama Grup Yöneticisi İrem Balkan yarışma ile ilgili şu bilgileri verdi: “Düzenleyeceğimiz yarışmada katılımcılar, hem "pool" hem "street" kaykay alanında yapacakları performanslarının bir dakikalık videolarını çekerek yarışmaya katılabilecekler. Videoları değerlendirilerek finale kalmaya hak kazanacak katılımcılar, kaykay videolarıyla dikkat çeken yeteneklerini geliştirmek üzere özel bir kaykay workshop’una katılacaklar. Workshop 17 Kasım’da gerçekleşecek. âlâ skateboards’un uzman eğitmenleri eşliğinde gerçekleşecek olan bu workshop ile finalistler videolarındaki yeteneklerini nasıl daha iyi bir performansa çevirebilecekleri konusunda geri dönüşleri alacaklar. Workshop’un ardından finalistler 3 gün boyunca finale hazırlanacak. Final 20 Kasım’da olacak ve final günü jüri karşısında performanslarını sergileyerek kazanan kişinin kendileri olması için ter dökecekler. İstiklal Caddesi’ndeki mağazamızın -2. katında düzenlenecek bu finalde, üç uzman jüri, katılımcıların performansını değerlendirecek. Jüri değerlendirmesinin ardından seçilen üç kişi, dünyanın önde gelen sneaker ve sokak kültürü festivali Sole DXB Dubai'ye katılma hakkı kazanacak.’’dedi. Son başvuru tarihinin 12 Kasım 2023 olduğunu belirten Balkan, tüm kaykayseverleri yarışmaya davet ederek sözlerini tamamladı.