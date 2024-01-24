Hitler Önünde Dans Eden İlk Dansöz Ajan

Mata Hari’ (d. 7 Ağustos 1876 – ö. 15 Ekim 1917) I. Dünya Savaşı yıllarında, dansçı kimliği altında Almanya hesabına çalışan casustur. Hollandalı olan Mata Hari’ nin asıl adı Margaretha Geertruida Zelle’ dir. Fransız, İngiliz, Rus subay ve devlet adamlarından topladığı çok gizli askerî bilgileri kızına yazılmış masum mektuplar halinde özel diplomatik kurye ile Paris’ten Almanlara ulaştırıyordu. Alman askerî ve denizcilik istihbarat başkanlarıyla toplantılara katıldığı Madrid’den Paris’e döndükten sonra, 13 Şubat 1917’de tutuklandı. Suçlamalrda en kesin delil 1915’te Fransa’ya dönmesinden önce Alman Gizli Servisi’nden aldığı 30.000 Marklık senetti. Mahkemenin söz konusu paralarla ilgili suçlamasını, “Hediye aldım” diyerek reddeden Mata Hari, kuvvetli delil bulunamamasına rağmen idama mahkûm edildi ve 15 Ekim 1917’de kurşuna dizildi.

Mata Hari dünya çapında bir efsane kadın casus olarak anıldı. Oysa Mata Harii 1917’de idam esilirken bizim Mata Hari’miz Emine Adalet Pee henüz 7 yaşındaydı

Kadın dansöz ve ajan denince efsane Mata Hari‘yi doğal olarak bilmeyen yok Ama bizim Mata hari’mizin maceraları da hiçte azımsanmayacak kadar ilgi çekici ve heyecanlı. Bizim Mata Hari’miz de 1910 İstanbul doğumlu Emine Adalet Pee‘..

Emine Adalet daha ortaokul yıllarında sahne ile tanışır. 14 yaşında ise Almanya’ya yerleşir ve dans etmeye burada da devam eder. Bu sırada amcasının eşinin kardeşi olan Henry Pee ile evlenir ve soyadını alır.

Almanya'da ünlü bir dansçı haline gelir. Bir akşam yine dans gösterisi için sahnedeyken iki Nazi subayı kendisine gelip Hitler’in propoganda bakanı olan Goebbels’in kendisini görmek istediğini söylerler.

Adalet bu teklifi korkarak da olsa kabul eder ve Goebbels‘in malikanesine götürülür.. Burada Goebbels kendisine Almanlar için casusluk yapmasını teklif eder ancak Adalet bu teklif karşısında şaşkındır düşünmek için izin ister.

Ama Emine Adalet tam tersini yapar ve 1942 yılına kadar Ankara'ya istihbarat sağlar..

Almanlar için casusluk yapmayı reddeden Adalet kocasının öldüğü yıla kadar Almanya’dan Türkiye’ye bilgi sızdırma işine devam eder. 1942 yılında Türkiye’ye döner ancak çok fazla kalmaz.

Almanyay geri dönmiştir ve Hitler'in yaveri Freglayr ile yakın ilişkiler kurar. Bu yakınlık sayesinde Hitler’e özel dans eden bir sanatçı olarak Hitler’e yakınlaşacaktır ancak o sadece bir dansöz değil aynı zamanda MAH (Milli Amale Hizmet)‘in yani cumhuriyetin ilk MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI‘nın bir casusudur.

Almanların Paris’i işgal edeceğini Ankara’ya haber verir..

Bu bilgi dönem için çok önemlidir çünkü kimse Almanların Paris’i işgal edeceğini aklından dahi geçirmemektedir. Türkiye Paris’teki Türk vatandaşlarını çağırıp zarar görmemelerini sağlar..

Emine Adalet bir tiyatro turnesi için Konya'dayken Atatürk ile tanışır.

Hatta çevresindekilere Atatürk kendisini sahne başarısından ötürü yanağından öptüğü için bir hafta boyunca yanağını yıkamadığını söylemiştir.

Sanat hayatına 70 yaşına kadar devam eder.

Yanık Kaval, Uçuruma Doğru, Deniz Kızı gibi filmlerde oynamıştır.

Sanat Güneşimiz Zeki Müren kendisine hayrandır.

Sık sık Emine Adalet’i izlemeye giden Zeki Müren’in “O’na aşık olanlardan biriydim” dediği söylenmektedir. Zor bir hayatı olan Emine Adalet yıllarca Beyoğlu’ndaki eğlence mekanlarında sahne almıştır.

1985 yılında Darülaceze’de yapayalnız ölür.

Ancak bir kaç ömüre sığmayacak olan anıları da onunla birliktedir.

Peki Adalet Emine Pee.; kimdir bu kadın? Ne iş yapar? Diğer sıradan Türk kadınlarında farkı nedir?

Güzellikleri ile James Bond filmlerine konu olan güzel ama tehlikeli kadınlar yani dişi ajanlar, tüm zamanlar boyunca istihbarat teşkilatlarının başlarına bela olmuşlardır. Her ülkenin menfaatleri doğrultusunda görev yapan bu dişi ajanlarının yanı sıra kamuoyunda pek bilinmese de, bir zamanlar Türkiye’nin de gözleri pek cesaretli kadın ajanları mevcut idi. Üstelik onlar Hitler’in karşısında göbek dansı yapacak, konsolosluk bombalayacak kadar da yüreklilerdi. Kimdi bunlar? İşte yürekli cesur kadınlar; Fehime Sultan, Mebruke Hanım, Harika T., Adalet Emine Pee ve daha nicesi…

Adalet Hanım 29 Şubat 1910’da İstanbul’da dünyaya gelir ve ortaokul yıllarında sahne ile tanışır. 14 yaşındayken Almanya’ya gider Adalet Hanım, burada dansları ile hayranlık uyandıran bir sanatçı olur. Pee soyadını amcasının eşinin kardeşi olan Henry Pee ile evliliği sonrasında alır. ‘Scala Revüsü’nde de görev alan Adalet Hanımın bir gece davetsiz misafirleri vardır. O gece iki Nazi subayı Emine Adalet Pee’nin yanına gelerek Hitler’in propaganda subayı ve sağ kolu Goebbels’in kendisini görmek istediğini söylerler. Adalet hanım bu söylem karşısında telaşlanmış hatta biraz da korkmuştur. Goebbels’in ihtişamlı malikânesine geldiklerinde ise çok iyi karşılanır. Goebbels, Pee’den Almanlar için casusluk yapmasını önerir. Hatta Amerika’ya gidip bir Türk dansözü kisvesi altında Amerikan istihbaratına sızmasını ister. Pee, Goebbels’e bu teklifini düşüneceğini söyleyerek malikâneden ayrılır. Ama o hiçbir zaman Almanlar için çalışmaz. 1942 yılına kadar öğrendiği her şeyi anında Ankara’ya bildirir. 1942 yılında bir hava saldırısında kocasını kaybedince ülkesine dönmeye karar verir. (Bu bilgi Kemal Özdemir’in, ‘Oryantal Göbek Dansı’ adlı kitabından alıntıdır)

Eşi, 1942 yılında bombardıman sırasında hayatını kaybedince de Türkiye’ye dönüş yapar. Yeniden Almanya’ya döndüğünde, Hitler’in yaverlerinden Freglayr ile olan tanışıklığı sayesinde karargâha kadar girer. Artık o, Hitler’in hayranlıkla seyrettiği bir yıldız olarak tanınacaktır. Oysa Adalet Hanım onların sandığı gibi sadece sahne gösteri yapan bir kadın değil, MAH (Milli Amale Hizmet) yani cumhuriyetin ilk Milli İstihbarat Teşkilatı için bilgi toplamakla görevli ajanlardan biridir.

Adalet Emine Pee, edindiği istihbarat sonucu Türkiye’nin viyana konsolosuna Almanların Paris’i işgal edeceklerini söyler. O zamanlar bu son derece önemli bir bilgidir zira henüz hiç kimse Almanya’nın Paris’i işgal etme cüreti gösterebileceğine inanmıyordu. Ama Pee, ihtiyatlı davranıp aynı gün Ankara’yı da arayarak durumu bildirir. Türk elçiliği bu ihbarı değerlendirir ve o tarihte Paris’te bulunan Türk vatandaşlarını durumdan haberdar ederek istedikleri takdirde güven içinde Türkiye’ye dönebileceklerini söylerler. Bu sayede birçok Türk zarar görmeden ülkelerine güvenle dönerler.

Son yıllarda medyaya yansıyan Rus kadın ajanın ABD’de yakalanmasının ardından aklımıza bizim Mata Harimiz Adalet Hanım gelmektedir.

Emine Adalet Hanım’ın Atatürk ile tanışması ise oyuncusu olduğu Tahir Tiyatro Topluluğu’nun Konya turnesi sırasında olmuştur. Burada Atatürk onu tebrik eder ve başarılarının devamını diler. Adalet Hanım Mustafa Kemal Paşa’ya o kadar yürekten bağlıdır ki Atatürk tarafından öpülen yanağını bir hafta kadar yıkamamıştır.

Onun Türk sineması ve tiyatrosunda izler bırakmış sahne hayatı, 70 yaşına kadar sürmüştür. Adalet Hanım yurda döndükten sonra da çeşitli filmlerde oynamıştır. Bunlar; “Yanık Kaval, Uçuruma Doğru, Deniz Kızı” dır.

Zeki Müren sık sık Adalet Hanımı dinlemeye gitmiş ve “Ona âşık olanlardan biriydim” diye söz etmiştir. Tüm bu yaşananlardan sonra ise hüzünlü bir hayatı vardır. Beyoğlu’ndaki eğlence yerlerinde sanatını icra etmeye çalışır. 1985 yılında Darülaceze’de öldüğünde ise yapayalnızdır ama bir tarihe sığacak koca anıları onu yalnız bırakmamıştır.

O İngiltere kralı 5.george ile tahta çıkmadan önce bahçe gezileri yapmış, Hitler ile çay içmiş ve Atatürk tarafından yanağından öpülmüş dört dörtlük cesur bir kadındır. Onu sadece dansöz olarak yargılamak acımasızlıktan başka bir şey değildir. 2. Dünya Savaşı döneminde de yaptıkları kesinlikle yadsınmamalıdır.