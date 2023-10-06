Head&Shoulders #zorbalığıkafandanat projesini hayata geçirdi

Head&Shoulders, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Prof. Dr. Selçuk Şirin ve Migros ile başlattığı "#zorbalığıkafandanat" adlı sosyal sorumluluk projesiyle, akran zorbalığına "dur" diyor.

Head&Shoulders, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Migros ve Prof. Dr. Selçuk Şirin ile çocukların yaşamlarını derinden etkileyen ve çağın en büyük sosyal problemlerinden biri olan akran zorbalığı konusunda başlattığı #zorbalığıkafandanat kampanyasını duyurdu.

Prof. Dr. Selçuk Şirin’in danışmanlığını yürüttüğü projenin lansmanı, Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirildi. Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz ve gaming yayıncısı Büşra Pelin (Pqueen) Baynazoğlu’nun da yer aldığı projede, çocukların gerek özel gerekse sosyal hayatlarında maruz kaldıkları akran zorbalığı konusu ele alınırken, bu zorbalığın çocuklar üzerinde yarattığı kaygı, eğitim hayatlarındaki başarısızlık ve gelecekte yaşayabilecekleri olumsuzluklar ile çözüm yolları tartışıldı. Head&Shoulders, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Migros ve Prof. Dr. Selçuk Şirin ile başlattığı bu projeyle, çocuklara özgüven sağlamayı amaçlıyor.

Akran zorbalığı sözlü, fiziksel ve siber zorbalık olarak üçe ayrılıyor. Yaklaşık her 2 gençten 1’i akran zorbalığına uğruyor. Kepek problemi yaşayan gençlerin akran zorbalığına uğrama ihtimali ise iki kat daha fazla oluyor. Head&Shoulders, #zorbalığıkafandanat projesini akran zorbalığına beraberce son verme misyonuyla başlatıyor.

Öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler akran zorbalığı konusunda bilgilendirilecek

İnsanların özgüvenini yeniden kazandırmayı amaçlayan Head&Shoulders, başlattığı Zorbalığı Kafandan At projesi ile sahada Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla yüz yüze eğitimlerle en az 2 bin çocuğa, Prof. Dr. Selçuk Şirin’in ve Migros’un da destekleriyle yüzbinlerce insana ulaşmayı hedefliyor. Toplum Gönüllüleri aracılığıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de okullarda yapılacak çalışmalarla öğrenciler akran zorbalığı hakkında bilgilendirilecek. Bu eğitimler sayesinde öğretmenler ve ebeveynler de konu hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Projenin danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Selçuk Şirin ve uzman ekibi tarafından hazırlanan bilgilendirici ve destekleyici materyaller, www.headandshoulders.com.tr adresindeki Zorbalığı Kafandan At sekmesinde yer alacak.

Akran zorbalığına uğrayan çocuklar, akran zorbalığına uğrayan öğrencisi olan öğretmenler ve çocuğu akran zorbalığı mağduru olan ebeveynler Prof. Dr. Şirin’in katkılarıyla hazırlanan bilgilendirici metinler sayesinde sorunu aşmak adına bu sitede yol haritaları bulacak. Bu kapsamda hem toplumda akran zorbalığı hakkında farkındalık kazanılması amaçlanırken hem de bu sorunun ortadan kalkması adına somut adımlar atılmış olacak.

"Akran zorbalığı çocukların maruz kaldığı en büyük problemlerden biri"

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Onur Yaprak, akran zorbalığı konusunda, P&G olarak dünya çapında 70 farklı ülkede faaliyetlerine devam ettiklerini ve 5 milyara yakın insanın yaşamına dokunduklarını söyledi.

Bu sebeple toplumsal konularda da kendilerinde büyük bir sorumluluk hissettiklerini, farklı dallarda ellerini taşın altına koymak için çaba sarf ettiklerini anlatan Yaprak, "Yaygın bir cilt rahatsızlığı olan kepek gibi kişilerin dış görünüşünü etkileyen durumlar, damgalanma yoluyla zorbalık kaynağı haline gelebiliyor. Bu sebeple dünyanın bir numaralı kepek şampuanı Head&Shoulders olarak akran zorbalığıyla mücadele sürecinde kendimizde bir sorumluluk hissediyoruz." şeklinde konuştu.

Yaprak, dünya üzerinde uzun zamandır çocukların maruz kaldığı en büyük problemlerden biri olan akran zorbalığının gerek ebeveynler gerekse toplumun diğer üyeleri tarafından çok fazla göz ardı edildiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Çocuklarımızın bu denli etkisinde kaldığı akran zorbalığının ne olduğu, zorbalığın nasıl geliştiği ve ebeveynlerin ve yetkililerin zorbalığa nasıl müdahale etmesi gerektiği konularında büyük bilgi açığı bulunuyor. Kepek, fazla kilo, gözlük kullanımı, cilt problemleri gibi konular sebebiyle akran zorbalığı yaşayan çocuklarımıza, çocuklarımızın ailelerine ve öğretmenlere bu konuda destek olmayı hedefliyoruz. P&G ve Head&Shoulders olarak Türkiye’de daha önce bu çapta ele alınmamış bir problem olan akran zorbalığını, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Prof. Dr. Selçuk Şirin ve Migros ile ele almaktan mutluluk duyuyoruz.

Projemizin ilk etabında, Prof. Dr. Selçuk Şirin hocamızın katkılarıyla hazırlanacak materyalleri, resmi sitemizde yayınlayarak, akran zorbalığı yaşayan öğrencilere, akran zorbalığına şahit olan öğretmen ve ebeveynlere ulaşacağız. Projemizin ikinci etabında da Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruşlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın saha çalışmaları ile öncelikle Ankara, İstanbul ve İzmir ilimizde 2 binin üzerinde çocuğa fiziksel olarak eğitim verilmesi amaçlıyoruz. Amacımız, akran zorbalığı konusunda her bireyin daha fazla bilinçlenmesi ve bu göz ardı edilen eylem karşında durmasını sağlamak. Bu büyük projemizde bizimle hareket eden, Prof. Dr. Selçuk Şirin hocamıza, Toplum Gönüllüleri Vakfı’na ve Migros’a katkılarından dolayı gerek şahsım gerekse P&G ailesi olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün başlattığımız proje ile akran zorbalığına karşı herkesi hep birlikte mücadele etmeye davet ediyor ve 'Zorbalığı Kafandan At’ mesajını vermek istiyorum."

"Çözüm bütüncül bir yaklaşımdan geçiyor"

Prof. Dr. Selçuk Şirin de akran zorbalığının çocuklar üzerinde bıraktığı etkilere değinerek, sosyal medya kullanımının artması ile birlikte bu sorunun sanal alemde de çok tartışıldığını dile getirdi. Sanal dünyada da zorbalık olduğunu vurgulayan Şirin, "Tüm dünyada bu konunun çözülmesi için pek çok çalışma yapıldı. Türkiye'de de yapılmış çalışmalar var ama daha çok akademik boyutta kalmış. Bu çalışma ile bizim amacımız bu sorunun görünürlüğünü artırmak. Gençler arasında zorbalık çok yaygın. Dünya ile aynı yerdeyiz. Dünyanın ne ilerisinde ne gerisindeyiz. Bizdeki fark şu; biz bu sorunu tartışmıyoruz. Akran zorbalığı dediğimiz yani sürekli bir şekilde güçlü görünenlerin güçsüz görünenleri sözlü ya da fiziki şiddet uygulama sorununu görmüyoruz. Görmediğimiz için de çözüm bulmuyoruz. Bu proje ile de biz akran zorbalığını dert edinenlerin sayısını artırmaya çalışıyoruz. Çözüm, öğrenci, öğretmen ve ebeveynlerin de dahil olacağı bütüncül bir yaklaşımdan geçiyor. Zorbalığı Kafandan At Projesi’yle işte bunu amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Akran zorbalığına karşı bir arada durarak toplumsal bir dönüşüm yaratacağız"

Migros Deterjan, Kâğıt ve Kozmetik Pazarlama Direktörü Sena Erol Özdemir ise Migros olarak hayatın farklı alanlarında değer yaratan önemli sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarının altını çizdi. Özdemir, "Head&Shoulders ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ile akran zorbalığına karşı bir arada yer alarak toplumsal dönüşüm yaratacak bu yeni projenin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği kapsamında bir sene boyunca Migros mağazalarımız ve uygulamamızdan satın alınan her bir Head&Shoulders ürünü için akran zorbalığına karşı mücadele projesine bağış yapılıyor. Bu yolda bizimle birlikte olan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz." şeklinde konuştu.

"Toplum Gönüllüsü gençler aracılığıyla 2 bin çocuğa ulaşacağız"

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı da 21 yıldır başta gençler olmak üzere, çocukların ve genç kadınların güçlenmesi için pek çok çalışma yürüttüklerini anlattı. Kırımlı, "Bir şiddet türü olan akran zorbalığı da ne yazık ki çocuklar arasında olan ve önyargılardan kaynaklanan sıkça karşılaştığımız bir konu. Head&Shoulders ile başlattığımız proje ile Toplum Gönüllüsü gençler aracılığıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilk etapta pilot olarak, bir dönemde 2 bin çocuğa ulaşarak akran zorbalığına yönelik atölyeler gerçekleştireceğiz. Proje kapsamında amacımız, çocuklarda farkındalık yaratarak akran zorbalığını azaltmak ve bu gibi durumlarda nasıl mücadele edeceklerini öğrenmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.