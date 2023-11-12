Hatay’da Suna Polat Gençlik Merkezi Açıldı

Geçtiğimiz şubat ayında Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 şehrimizi etkileyen deprem felaketinin ardından, Polat Vakfı, en hızlı aksiyon alan ve bölgeye acil müdahele için ilk ulaşan kurumlardan biri olmuştu.

Deprem bölgesine acil yardımları hızlı ve koordineli bir biçimde ilk günden itibaren ulaştıran Polat Vakfı, TÜREB (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği) işbirliği ile bölgeye depremin hemen arkasından yüzlerce teknisyen yollayarak altyapı onarım desteği verdi. Yine depremi izleyen ilk günlerde bölgeye yüzlerce jeneratör ve çadır ulaştıran vakıf, Galatasaray Spor Klübü ile de işbirliği ile bölgeye gıda ve ayni yardım gönderdi. Polat Vakfı İskenderun’da 86 adet tam donanımlı konteyneri Gemlik Konteynerkent’e teslim edip, Hatay Samandağ’da 123 adet yaşam alanlı konteyner ile Polatköy Yerleşkesi’ni açıp, ardından Koruncuk Vakfı ile güçlerini birleştirerek deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitime erişimini ön plana alan projeler ile sahada sosyal yaşamın ve eğitimin sürekliliğine odaklandı.

Polat Vakfı, depremin akut döneminin ardından sürecin sahiplenilmesinde sorumluluk almaya devam ederek, Ağustos 2023’te başlayan sosyal destek odaklı yepyeni bir projeye imza attı ve bugün Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Samandağ Belediyesi ile işbirliği içinde Suna Polat Gençlik Merkezi’ni açtı.

Suna Polat Gençlik Merkezi’nin açılışı, Atatürk Sahil Parkı’nda 11 Kasım Cumartesi günü Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylı iş adamı Erden Timur, Vali Yardımcısı Gökay İçen ve Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ile birlikte binlerce Samandağlı vatandaşın ve taraftarın katılımı ile gerçekleşti.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Suna Polat Gençlik Merkezi’nin anlamının kendisi için çok büyük olduğunu ifade ettikten sonra, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sebeple depremden etkilenen yüzlerce gencimizin serbest zamanlarını sporla ve sanatla değerlendirerek geçirecekleri bu değerli merkeze bundan bir kaç ay önce kaybettiğim sevgili annemin ismini verdim. Suna Polat’ın kadim hatırası umarım burada yetişecek gençlerde yaşayacak.

Diğer yandan bugün 11 Kasım 2023 ve Polat Holding’in 10. Kuruluş yıldönümü. Suna Polat Gençlik Merkezi’nin açılışı işte bu çok özel tarihe denk geldi. Bu gençlik merkezinin ülkemize ve toplumumuza faydalı bireyler yetişmesine katkıda bulunacağına ve uzun seneler Samandağlı gençlerimizin bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek olacağına inancım tam.’’

Sosyal alanlar, kafeterya, spor imkanları

Suna Polat Gençlik Merkezi, 350 kişilik kapasiteye sahip, bölgede sakinlerinin sosyal ilişkilerini geliştirmelerine ve serbest zaman aktiviteleri yapabilmelerine olanak sağlayan bir ortak yaşam merkezi. Sosyalleşme alanı, kafeteryası ve deniz kıyısında bulunan ferah konumu ile aynı zamanda bir sosyal tesis olan Suna Polat Gençlik Merkezi, basketbol ve voleybol oynanabilen profesyonel sahası ile sportif faaliyetleri de tam teşekküllü bir biçimde destekliyor.