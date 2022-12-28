Haliç’in büyülediği ilçe: KAĞITHANE

Mega kentimizin Haliç kıyısında gelişimini son yıllarda hızlandıran ilçesi Kağıthane, önemli bir merkez halindedir. Anadolu yakasına ulaşımı sağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne oldukça yakındır. İstanbul’un fethinden önce bu ilçede kâğıt değirmeni olduğu için Kağıthane adını almıştır. İstanbul’un metropol ilçelerinden biri olan Kağıthane’de kırsal alan ve köy bulunmamaktadır. Kağıthane’de çok sayıda tarihi yapı olmasına rağmen, günümüze çok azı ulaşmıştır.

Kağıthane, mesire alanları, tarihi yapıları ve alışveriş merkezleri olan yaşam alanına sahiptir.

Aziziye Camii olarak da anılan Sadabad Camii, Sadabad Sarayı ile aynı yılda Patrona Halil İsyanı’nda büyük zarar gördü. Sadabad Camii; III. Selim, II. Mahmut ve Sultan Abdülaziz döneminde sürekli onarımlardan geçerek günümüze ulaşmıştır. Zamana meydan okuyan Sadabad Camii eşsiz mimarisi ile görülmesi gereken en önemli yerlerden biridir.

Lale devrinin ihtişamlı dönemlerine şahit olan Kağıthane, uzun yıllar Sadabad Sarayları’na da ev sahipliği yapmıştır. Sadabat, uğurlu yer anlamına gelmektedir. Bu nedenle Kağıthane Dersi yanına farklı dönemlerde farklı padişahlarca 3 kez saray yapılmıştır. Sürekli biri yıkılarak yapılan bu sarayların üçüncüsü Sadabad Sarayı Darul Eytam yani yetimhane olarak da kullanılmıştır. Tamamen yıkılan sarayın yerine 1952’de İstihdam okulu inşa edilmİştir. Bu tarihi bina Kağıthane Belediyesi olarak kullanılmaktadır.

Kağıthane merkezinde yer alan mesire alanı oldukça geniş bir alana sahiptir. Yeşil alanı ve oksijen deposuyla ailecek keyifle vakit geçirebileceğiniz bu yerde ilk girişte sizi gölet karşılamaktadır. Mesire alanının içerisinde yer alan çardaklarda pikniğinizi yapabilir ya da içerisinde bulunan elektrikli ocaklarda ızgaranızı yapabilirsiniz. Pikniğinizi yaptıktan sonra koşu ve yürüyüş parkurunda da spor yapabilirsiniz.

Kağıthane’de Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 141 parça tarihi eser yer almaktadır. Çeşme kitabeleri, saray sütunları ve yapı parçaları, farklı dinlere ait mezar taşları ve kapakları, Sadabad Çağlayanları’na ait mermer kaskadlar gibi birçok eser bulunmaktadır.

Seyir terası ve 360 derece İstanbul manzarasıyla Kağıthane’de ilk ve tek olan alışveriş merkezinde hem alışverişiniz yapabilir hem de seyir terasında harika ve farklı deneyimli bir gün geçirebilirsiniz. 4D similasyonu ile büyüleyici bir yolculuk yapabilirsiniz.

Bulunduğu konumuyla oldukça güzel manzaraya sahip olan sosyal tesiste manzaraya karşı çayınızı yudumlayabilirsiniz.

Haliç’in büyüleyici güzelliği, yabancıların büyük ilgisini çekmektedir. Osmanlı arşivleri de bu ilçemizdedir.

Kağıthane’de çok sayıda oto tamirhanesi ve atölye bulunmaktadır. İkametgahların emsallerine göre oldukça uygun fiyatta olduğu Kağıthane, kozmopolit bir yapıya sahiptir.