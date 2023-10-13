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Hadise'den Anlamlı Destek

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Hadise'den Anlamlı Destek
Türkiye’nin en değerli isimlerinden biri olan Hadise, 22 Ekim’deki doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye’ye hediye ediyor.

Cerebral Palsy’li çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlayan sanatçı, takipçilerine sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak “Bu yıl 22 Ekim’deki yeni yaşıma girerken Cerebral Palsy’li çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine birlikte destek olmaya ne dersiniz? Doğum günümde tutacağım tüm dilekler hayallere dokunsun, bunlara sizler de ortak olun diye gelin hep birlikte Cerebral Palsy’li çocuklarımızın önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım! Detaylı bilgi için @cerebralpalsytr sayfasını ziyaret edebilirsiniz” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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