Güzellik merkezleri zan altında!

21. Franchising ve Marka Bayilik Fuarına Şebnem Demir Beauty damga vuruyor.

Şebnem Demir kadın girişimcilere özel kampanya başlattı. Şebnem Demir Beauty standını ilk ziyaret eden isim ise Seren Görgüzel oldu. Şebnem Demir’in kadın girişimcilere yönelik özel kampanyasına destek verdi. Şebnem Demir, “Ben aslında franchise vermiyordum, kendim açıyordum bütün dükkanları. Fakat bu fenomenlerin 3-5 yıl içinde işi bilmeden ortaya çıkıp da 6 milyonlar 8 milyonlar gibi korkunç rakamlara bayilikler verdiğini duyunca yani kadına destek böyle olmaz gerçek desteği ben yapayım dedim. Düşük bir yatırımla yüksek kar kazanabilecekler. Cumhuriyetin 100. yılında kadınlara destek olmak için bayilik vermeye başladım” diye konuştu.

GÜZELLİK MERKEZLERİ ZAN ALTINDA!

Dilan Polat’a ait güzellik merkezlerinin adının karıştığı olaylar sonrasında diğer güzellik merkezleri de zan altında kaldı. Güzellik merkezleri sık sık denetim baskınlarına uğruyor ve bu da girişimciyi tedirgin ediyor. Uzman kadrosu ile 15 yıldır faaliyet göstererek müşterilerinin güvenini kazanan Şebnem Demir, doktorlara da eğitim veriyor. Demir, “Burada tecrübeye bakmak gerekiyor. Biz 15 yıllık uzman bir tecrübeye sahibiz, akademik kadromuzla eğitimler veriyoruz. Doktorlara bile eğitim veriyoruz” dedi.