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Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü

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Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü
Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nde sonbahar renkleri hakim oldu.

Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen şelale, sonbaharda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

İlçe merkezine 5 kilometre olan ve 5 yıl önce tabiat parkı olarak tescillenen Günpınar, Darende Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan çevre düzenlemesiyle doğaseverleri ağırlıyor.

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