Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü

Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen şelale, sonbaharda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

İlçe merkezine 5 kilometre olan ve 5 yıl önce tabiat parkı olarak tescillenen Günpınar, Darende Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan çevre düzenlemesiyle doğaseverleri ağırlıyor.