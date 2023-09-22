Gülben Ergen deprem bölgesine dönüyor

6 Şubat sonrası çağrıda bulunduğu "11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu" açma sözünü bir bir yerine getiren Gülben Ergen ve Çocuklar Gülsün Diye Derneği; daha önce Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş'daki anaokullarının hızla açılışını gerçekleştirmişti.

Eğitim / öğretime verilen yaz tatili arasında da dur durak vermeden çalışmaya devam eden Çocuklar Gülsün Diye Derneği başkanı Gülben Ergen; 25 Eylül'de Kilis, 26 Eylül'de Adana, 27 Eylül'de ise Osmaniye'deki anaokullarının açılışlarını bizzat gerçekleştirecek. Açılışlara hem protokolün hem de halkımızın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Asrın felaketi, tüm yurtta yıllarca unutulmayacak derin acıları beraberinde getirirken; enkaz yığınları içerisinde büyüyen çocuklar okul öncesi eğitim fırsatına sahip olabilsin diye "11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu" sloganıyla yola çıkan Çocuklar Gülsün Diye Derneği; İskenderun, Hatay, Malatya, Adıyaman'da tamamlanmak üzere olan anaokullarının da kapılarını kısa sürede miniklere açmaya hazırlanıyor.