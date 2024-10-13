Görmediği Drama’ya gitmek istedi

Adlarına mübadil, soyadlarına acı dediler. Bir akşamüstü düşürüldüler yollara daha kandillerin lambaları kararmadan. “Hadi…” dediler “Hadi gidiyorsunuz. Eylenmeyin de toparlanın.” Ne kolay köklerinden koparılanlara “eylenmeyin” demek. Gıyaplarında alınan mübadele kararından hiçbirinin haberi yoktu.

Ferman buyurulmuştu, naçar gidilecekti. Gidilecekti de nedir bu aculluk? …….. Drama’nın köylerinde akıp giden zamanın aynasına yansıyan çevredeki Rumlarla ufak tefek didişmelerin dışında hayatın zenginliğiydi. 1924’ün günlerinden bir gün “Mübadele oldu. Anadol’a gidilecek.” haberi dalga dalga köye yayıldığında ortalığı belirsizliğin sessizliği kaplamıştı.

Neden gideceklerdi? Kim, kimler gönderiyordu başka bir ülkeye onları? Ne zaman ve nasıl gideceklerdi? Kendilerine sormuşlar mıydı gitmek istediklerini? Kim, kimler karar vermişti haklarında?

Kim, kim, kim? ÇALIBAŞI’NDAN AYRILIŞ Bu soruların bilinmezliği deryasında bir sabah Dudu Sevindik’in annesi Hani, babası Yahya ve diğer aile bireyleri Drama’nın Çalıbaşı (*) köyünden üstü açık külüstür kamyonlarla apar topar yola çıkarıldılar. Bu kamyonlara kadınlar ve küçük çocuklar bindirilip Kavala'ya gönderildi. Çalıbaşı’nın diğer sakinleri hayvanlarıyla beraber yayan yapıldak önce Drama’ya ulaştı. Drama’da bir gece geçirdikten sonra sabah yine yürüye yürüye Kavala’ya vardılar. Ve Çalıbaşı’na komşu köyleri ahalisiyle Sakarya gemisine bindirilerek yeni vatanlarına doğru engin denizlere açıldılar. Sakarya, Karadeniz’in iskelelerine uğrayarak hüzün yolcularını bıraktı. Dudu Sevindik’in ailesinin bu yolcuğu Safranbolu’da sona erdi.

Mübadele dramını yaşamış ailenin çocuğu olarak 5 Kasım 1928 tarihinde Safranbolu’da doğan Dudu Sevindik ertesi yıl ailesiyle Safranbolu’dan İstanbul’a, Büyükbakkalköy’e göç etmiş. Dudu Hanım neden Büyükbakkalköy’e göç ettiklerini bilmiyor. Aileye yeni köylerinde ev ve arsa verilmiş. Dudu Sevindik Çalıbaşı hakkında da hiçbir şey bilmiyor. Annesi ve babası “memleket” hakkında konuşmazlarmış. Buna rağmen geçmiş yıllarda anne babasının ve akrabaların doğduğu yerleri görmek istemiş. Bugüne gelince, “Ama…” diyor. “Ama geçti artık. Geldim 96 yaşına. Bundan sona da gidemem.”

EŞİ KILKIŞLI Dudu Sevindik 20 yaşındayken Tuzla’ya gelin gelmiş. Eşi Yakup Sevindik’le kayınvalidesi Zekiye Sevindik birinci kuşak Kılkış mübadili. Kılkış’ın Sevindikli köyünde doğan Yakup Sevindik’in babası Bayram (Sevindik) Hoca kiliseden camiye çevrilen camide ilk imamlığı yapmış. Şimdi burada bir parantez açalım ve Dudu Hanım’ın oğlu Kadir Sevindik’in Tuzla ve babası hakkında anlattıklarına kulak verelim: “ Bizimkiler 9 Aralık 1923 tarihinde Ümid gemisiyle Tuzla’ya gelmiş. Babam 1918 yılında Sevindikli’de doğmuş. Soyadı olarak geçmişi, nereden geldiklerinin unutmamak için Sevindik’i almış. Anlattığına göre 1925-1926 yıllarında Tuzla’da tavernalar varmış. Babamın çocukluk zamanına denk geliyor. Sekiz, dokuz yaşlarında sabahları tavernaları temizlerlermiş. Sahipleri yemek verirmiş temizlik yapan çocuklara. Tavernalarda kadın garsonlar da çalışırmış. Babaannem babama ‘Çocuğum bunlar domuz eti olmasın sakın…’ diye çıkışırmış.