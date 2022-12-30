Göl kıyısında yaşam sağlayan ilçe: KÜÇÜKÇEKMECE

İstanbul’un bir zamanlar sayfiye yeri olan Küçükçekmece, denizden başlayan girişi ile ilgi görmektedir. Büyükçemece’ye sını olan Küçükçekmece konumu nedeniyle çok iyi bir yerleşim merkezidir.

Küçükçekmece, ilk yaşam belirtilerinin olduğu tarihten izler taşıyan arkeolojik olarak önemli bir ilçe konumundadır.

Trakya’nın en önemli güzergahında yer alan bu ilçemizin Küçükçekmece Gölü İstanbul’un en doğal yerlerinden biridir. Gürültüden kaçanlar, kafa dinlemek isteyenler gölün çevresinde yürüyüş ve piknik alanlarında ailece keyifli vakitler geçirebilir. Küçükçekmece Gölü’nde çok sayıda kuş türünü görme olanağınız da bulunmaktadır.

Küçükçekmece’nin en tarihi yerlerinden biri Yarımburgaz Mağrası’dır. İlk yaşam belirtilerine ait izler taşıyan mağarada, tarih öncesi buraya yerleşen ilk insanların avcılık ve balıkçılıkla yaşamlarını sürdürdükleri düşünülmektedir.

Birinci derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen mağrayı tarihi ve arkeoloji severlerin mutlaka ziyaret etmesi gerekir.

Otomobil tutkunu Mehmet Arsay ve eşi tarafından faaliyete geçirilen Mehmet ArsayKlasik Otomobiller Müzesi, mega kentimizin 3 otomobil müzesinden birirdir.

Otomobillerin büyük bölümü yurt dışından getirilmiştir. Müzenin amacı, gelecek nesillere bu nostalji otomobilleri tanıtmaktır.

Küçükçekmece’deki Halkalı Çamlık Piknik alanı 26 bin metrekarelik alana sahiptir. Halkalı Çamlık Piknik alanında koşu parkurları, bisiklet yolu, çocuklar için oyun alanı, piknik ve mangal yapabileceğiniz yerler bulunmaktadır.

Bathonea Antik Kenti tarihi M.Ö yıllara kadar uzanmaktadır. M.Ö kalıntıların bulunduğu önemli arkeoloji alanlarından biridir Bathonea Antik Kenti. Arkeoloji severler ziyaret etmelidir.

Çok ünlü markaların yer aldığı Arena Park AVM’de alışveriş yapabilir, kafe restoranlarında farklı lezzetleri tadabilirsiniz. Arena Park AVM, Küçükçekmece’nin 10 salonla en büyük sinema salonuna sahiptir. Arena Park AVM’de bir çok etkinlikler de düzenlenmektedir.

Uygun fiyatlarla tüketiciyi buluşturan Armoni Park Outlet Center, düzenlediği kampanyalarla da dikkat çekmektedir. Burada alışveriş dışında restoran ve kafelerde vakit geçirebilir, etkinliklere katılarbilirsiniz.

Küçükçekmece’nin en önemli yerlerinden birir de Sefaköy Kültür Merkezi’dir. Sefaköy Kültür Merkezi’nde eğitim, kurs sertifikaları verilmektedir. Gençlerin ilgi alanında kendisini geliştirmesine olanak sağlayan Sefaköy Kültür Merkezi’nde tiyatro eğitimi alanlarında tiyatro gösterisi yapmak da olanaklıdır.

Şirin bir ilçe olan Küçükçekmece konumu itibarıyla ulaşım sorunu çekmemektedir. Küçükçekmece Gölü’ne bakan alanlar neredeyse tamaman yerleşim merkezidir. Kiralık konut açısından ortalama fiyatları sunan Küçükçekmece, yaşaması kolay bir ilçedir.