Göçmen kuşların molası Ağrı Dağı çevresinden izlenecek

Her yıl sonbaharda Kuzey Yarımküre'den gelip Güney Yarımküre'ye kanat çırpan kuşlar, göç rotası üzerindeki Ağrı Dağı çevresinde mola veriyor.

Iğdır'daki Bulakbaşı ve Karasu ile Ağrı'daki Doğubayazıt sazlıklarını kullanan kuşlar, bu alanlarda uzun göç yolu öncesinde besleniyor.