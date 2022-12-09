Göç diyarı haline gelen ilçemiz: BAĞCILAR

AVM ve yaşam merkezleri de yapılan Bağcılar’da alışveriş yapacağınız mekânlar da oldukça vardır. Kestane bahçeleri Bağcılara ayrı bir güzellik katmaktadır. Bu bahçe 11 bin metrekare üzerine kuruludur ve son derece muazzam oldukça güzel bir atmosfere sahiptir. 200’e yakın kestane ağacı da olan bu bahçede keşif yapabilirsiniz. Bağcılar’da Nostalji Bahçeleri’nde üzüm bağlarının çok olması nedeniyle ilçe adını buradan almıştır.

8 D Sinema ve Planetaryum Bilim Merkezi’nde çocuklara biyoloji, fizik, kimya ve matematik bilimlerini görerek ve uygulayarak yapma imkânı sunulmaktadır.

Bağcılar Belediyesi Kapalı Çocuk Oyun Parkı’nda çocuklar için çok eğlenceli olan etkinlikler düzenlenmektedir.

Çanakkale Zafer Müzesi mutlaka ziyaret edilmesi gereken mekânlar arasındadır. Müzede, Gelibolu maketi, orijinal savaş gereçleri, savaş siperi ve şehit mektubu seslendirmesi vardır. Çanakkale savaşlarının anlatıldığı Diaroma resmi ve seslendirmesi de olan bu müzede Çanakkale Abidesi maketi ve Nusret mayın gemisi iç bölüm dizaynı da bulunmaktadır.

Bağcılar’daki Taceddin Dergahı Müzesi’nin orijinali Ankara’da yer almaktadır. Müzede, Mehmet Akif Ersoy’un orijinal eserleri de yer almaktadır.

Osmanlı Konağı ve Sosyal Tesisleri Osmanlı mimarisinden esinlenerek inşa edilmiştir. 4 bin100 metrekarelik alana sahip konağın olduğu yerde Ertuğrul Gazi Parkı da vardır.

Kaşıkçı Han Bağcılar’da ilk görülmesi gereken yerden biridir. Geçmişi Osmanlı zamanına kadar dayanan bu handa Avrupa’dan gelenlerin dinlendiği, konaklarmış. İçerisinde çeşmede olan han, Osmanlı motifleriyle yapılmıştır.

Bağcılar’daki su kemerlerini mutlaka görmelisiniz. Günümüze kadar orijinal hâlini koruyabilmiş su kemerleri, son derece harikadır.

Bağcılar’da her ilden insanımızı görmeniz olanaklıdır. Aldığı yoğun dağınık göçlerle kozmopolit bir yerleşim haline dönen Bağcılar’da yaşayanların ağırlıklı bölümü orta sınıftır. Yaşamanın kolay olduğu Bağcıların kenar mahallerinde kiralar oldukça düşüktür. Toplu ulaşım açısından çok sıkıntı çekmeyen Bağcılar, gelişimini modernleşmeyi tam tamamlayamamış bir ilçemizdir.

Farklı yüzler, Bağcılar’a ayrı bir görünüm da kazandırmaktadır.