Gıdanın geleceğine sürdürülebilir yatırım

Kilo kontrolü, takviye edici gıdalar, sporcu beslenmesi ürünleri ve cilt bakımı ürünleri ile 25 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Herbalife, yenilikçi ürünlerle portföyünü büyütürken doğrudan satış pazarına katkılarıyla genç girişimciye de destek sağlıyor. 95 ülkede 11 bini aşkın çalışanı bulunan Herbalife, Türkiye’de yaklaşık 150 bin kişiye ekstra gelir imkânı sunuyor. Tüm bunları yaparken, çevresel sorunlarını göz ardı etmeden çalışmalarını gerçekleştiren Herbalife, hem dünyanın geleceği hem de aktif yaşamın desteklenmesi için bitki bazlı protein alınımının önemine dikkat çekiyor.

Artan nüfus ve tüketim alışkanlıkları dolayısıyla iklim krizinin büyüdüğünü belirten Herbalife Türkiye Genel Müdürü Naime Yalçın, “Artan nüfus, enerji tüketimi, su kullanımı ve çevresel etkiler gezegenimizin sınırlarını zorlayarak ve iklim değişikliği ile çevresel sorunları daha da derinleştiriyor. Bu nedenle daha yeşil ve sürdürülebilir ürünlerin hayatımızda yer alması büyük bir önem taşıyor. Özellikle aktif bir yaşam ve sürdürülebilir çevre için bitki bazlı protein tüketimi önemli bir rol oynuyor. Biz de Herbalife olarak olası krizlere karşı bitki bazlı beslenmenin aktif yaşamın ve sürdürülebilir çevrenin anahtarı olduğunu düşünüyoruz. 2011 yılından bu yana ürettiğimiz tüm ürünlerde, son 2 yıldır ülkemizde de trend haline gelen bezelye proteinini kullanıyoruz. Çevresel ve dengeli yaşamın sürekliliği için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Tüketiciler dengeli ve sürdürülebilir ürünlere yöneliyor”

Tüketicilerin kaliteli yaşama odaklanma eğilimi artıkça, doğal ve geleneksel ürünlere olan talebin de artığına dikkat çeken Herbalife EMEA Bölgesi Ar-Ge Kıdemli Direktörü Simon Branch, “Özellikle bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı bileşen içeren bitkisel ve geleneksel takviye edici gıdaların, COVID-19 kriziyle birlikte popülerliğini sürdürüyor. Sürdürülebilirlik ve ürün kökeni de önemli bir rol oynuyor; vegan ürünler tüketiciler arasında daha fazla ilgi görüyor. Tüketici davranışlarındaki bu değişiklikler, gıda ve takviye edici gıda ürünleri sektörünü önemli ölçüde etkiliyor. Şirketler, bu yeni taleplere cevap vermek ve tüketicilerin yaşamlarını destekleyen, çevreye dost ve etik ürünler sunmak için çeşitli yollar arıyor. Bu bağlamda, pazarın dinamikleri ve ürün yelpazesi sürekli olarak evrilmekte ve tüketici beklentileri doğrultusunda değişiyor. Biz Herbalife olarak her zaman toplum desteği ve sürdürülebilirliği bir araya getirerek tüketicilere aktif yaşam tarzlarını sürdürmeleri için en iyi ürünleri sunmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimize kaliteli ve güvenilir ürünleri vadederken, aynı zamanda çevreye saygılı ve etik bir yaklaşımı desteklemeye kararlıyız. Her gün daha fazla insanın dengeli ve bilinçli tüketici tercihlerine katkıda bulunmak için çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.