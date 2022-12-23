Gezilip görülmesi gereken ilçe: EYÜP

Evliyalar şehri İstanbul’un Eyüp ilçesi tam bir mistik havaya sahip. İlçe ismini, barındırdığı türbede yatan Ebu Eyyub el-Ensari’den almıştır. Eyüp İstanbul’un fethinden sonra Türkler’in sur dışında inşa ettikleri ilk yerleşim merkezidir. İlçede Osmanlı Dönemi’nden kalma birçok tarihi yapı da yer almaktadır. Haliç’e kıyısı bulunan Eyüp, tarihi yapıları, camileri, türbeleri ve medreseleri ile görülmesi gereken çok önemli bir ilçedir.

Göktürk Göleti’ndeki park Belgrad Ormanı’nın bitişiğinde olmasından dolayı fauna ve flora bakımından oldukça zengindir.

Belgrat Ormanı’ndaki 9 tabiat parkından birisi olan Ayvat Bendi Tabiat Parkı Kemerburgaz Mahallesi’nde yer almaktadır. Tabiat Parkı ismini Ayvat Deresi üzerine kurulan tarihi bentten almıştır. Gürgen ve meşe ağaçlarının hâkim olduğu alan yaban domuzu, şahin, geyik, ispinoz, karaca, tilki, kurt, altın çakal, sincap sansar, atmaca, saksağan, karga, ağaçkakan, serçe, yabani tavşan ve saka gibi canlılara da ev sahipliği yapmaktadır.

İstanbulluların kültür, sanat, spor, eğlence ve doğa ile buluşma noktası olan Kemerburgaz Kent Ormanı’nda her yaşa hitap eden macera parkı ve oyun alanı da bulunmaktadır. İçerisinde barındırdığı Moğlova Kemeri ile de sizlere tarih ile iç içe bir gün geçirme imkânı sunmaktadır. Seyir Kulesi’nde de eşsiz manzaranın keyfini sürebilirsiniz.

Zengin bitki örtüsüne sahip Binbaşı Çeşmesi Mesire alanı ise doğa ile iç içe bir gün geçirmenize olanak sağlıyor.

600 dönüm alan üzerinde yer alan İsfanbul (Vialand), Türkiye’de inşa edilmiş ilk Balkanlar’ın da en büyük tema park olma özelliğini taşımaktadır. İsfanbul (Vialand) içerisinde açık hava alışveriş merkezi, gösteri merkezi, su parkları, suni kayak pisti, hayvanat bahçesi, botanik bahçesi ve çeşitli eğlence üniteleri yer almaktadır.

Avrupa’nın en büyük kapalı Yunus Gösteri Merkezi olan İstanbul Dolphinarium 8 bin 695 metrekare alana sahiptir.

Göktürk Mahallesi’nde yer alan ve uluslararası standartlara sahip olan tesis golfden, atlı spora tenisten, basketbola kadar birçok spora ev sahipliği yapmaktadır.

Atlı Spor Kulübünde de Balkanların en büyük kapalı maneji, 3 antrenman maneji, açık yarışma maneji, açık drenaj maneji ve Belgrat Ormanında atlı yürüyüş yolu bulunmaktadır.

Türkiye’nin en büyük açık alan macera ve etkinlik alanı olan Forest Kemerburgaz, toplam 65 bin metrekare alan üzerine kuruludur.

Alibey deresi üzerindeki su kemeri 1554-1562 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman’ın emri üzerine Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Uzunluğu 257 metre yüksekliği 36 metre olup alt ve üst katında 8’er tane göz bulunmaktadır.

UNESCO Dünya Kültür Miras listesinde yer alan Moğlova Su Kemerleri, su taşırken içerisindeki yoldan dolayı köprü görevi de görmektedir.

1839’da Osmanlı ordusunun kumaş, fes, aba gibi ihtiyaçlarını karşılamak için inşa edilen feshane uzun süre aktif olarak kullanılmıştır. 1986’da fabrika boşaltılmış ve bazı nedenlerle işlevsiz halede kalarak çürümeye yüz tutmuştur.1998’de yapılan restorasyonla konser, gala, fuar, organizasyon, toplantı, seminer, sergi ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği bir mekâna dönüştürülmüştür. Haliç kıyısında yer alan feshane, toplamda 56 bin metrekare alana sahiptir.

1914 yılında kurulan ve 1983 yılına kadar kentin elektrik ihtiyacını sağlayan Santralistanbul, Osmanlı Devleti’nin kent ölçekli ilk elektrik santralidir. Şimdilerde müze olan yerde kamuya açık bir kütüphane, sanatçı atölyeleri, İstanbul Bilgi Üniversitesine ait eğitim binaları, tasarım ödüllü yeme-içme mekânları bulunmaktadır.

Hadis Medresesi 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman Vezirlerinden Cafer Paşa adına Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Medrese Sadi, Kadri ve Halveti tarikatlarının irşat faaliyetlerine hizmet vermiştir.

Eyüp Sultan Türbesi’nin iç avlusu kapısının karşısında konumlanan Cülus Yolu, Fatih Sultan’dan Vahdettin’e kadar birçok padişahın adımlarına da şahitlik etmiştir. Hükümdarlar Eyüp Sultan Türbesi’nde kılıç kuşanmak için Cülus Yolu’nu kullanırlarmış.

Geleneksel Eyüp Oyuncakçısı Eyüp’te 500 yıl öncesinde ortaya çıkan ahşap oyuncak geleneği sürdürmektedir.

Fatih Sultan Mehmet’in emri ile yapılan Eyüp Sultan Cami daha sonra yıkılmış ve 1798-1800 yıllarında Uzun Hüseyin Efendi tarafından yeniden inşa edilmiştir. Sultan İkinci Mahmud döneminde de tamir edilmiştir.

Arapların İstanbul’u kuşatması sırasında Hz. Eyyubu El-Ensari (Eyüp Sultan) şehit düşmüş ve buraya gömülmüştür. Türbesi, 1458’de Fatih Sultan Mehmet’in emri ile yapılmıştır. Türbe her yıl birçok turist tarafından ziyaret edilmektedir.

İmarethane Sultan III. Selim’in annesi Mihrişah Valide Sultan tarafından 1792-1796 yılları arasında Mehmet Arif Ağa ile Ahmed Nurullah Ağa’nın baş mimarlıkları sırasında inşa ettirilmiştir. İmarethanenin içerisinde türbe, sebil ve Sıbyan Mektebi yer almaktadır. İstanbul’da Osmanlı’dan bu yana yaşayan tek imarethane olma özelliği taşıyan yer, halen yoksul insanlara kapısını açmakta ve karınlarını doyurmaktadır.

Türk barok mimarisinin örneklerinden olan türbede Mihrişah Valide Sultan, Hatice Sultan, Beyhan Sultan, Rafet Kadın ve Perestu Kadın’a ait olmak üzere 5 sanduka bulunmaktadır.

Zal Mahmud Paşa Camii ve Külliyesi, 1577’de Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Zal Mahmud Paşa ve eşi Şah Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Cami, medrese, türbe ve çeşmeden oluşan bir külliye olarak inşa edilmiştir. Külliye, çini, süsleme ve mimarisi ile ziyaret edilmelidir.

Eyüpsultan’ın içi çinilerle kaplı en güzel türbesi olan Sultan Reşat Türbesi mutlaka görülmelidir. Mehmet Ali Paşa Türbesi olarak da bilinmektedir. Burada Mehmet Ali Paşa, Adile Sultan, küçük yaşta hayata gözlerini kapayan Aliye ve Sıdıka isimli kızları, Oğulları İsmail Bey ve Hayriye Hanım Sultan yatmaktadır.

Türk İslam dünyasının en önemli mezarlıklarından biri olan Eyüp Sultan Mezarlığı hem Osmanlı hat sanatının en ilginç örneklerini içinde barındırmaktadır.

Pier Loti Tepesi’ne doğru çıkılan kısımlarındaki Gümüşsuyu Mezarlığı’nda Şeyh Mehmet Emin Efendi, Mareşal Fevzi Çakmak, Ahmet Haşim, Necip Fazıl Kısakürek gibi birçok ünlü isim yatmaktadır.

1812’de ahşap olarak inşa edilen Surp Asdvandzadzin Apostolik Ermeni Kilisesi1841’de onarımdan geçmiş, 1855’de de günümüzdeki şekliyle taştan yapılmıştır.

18. yüzyılda inşa edilen Surp Yeghia Apostolik Ermeni Kilisesi1766’da yıkılmış ve alınan kararla 1800’de yeniden yapılmıştır.1832’de de baştan aşağı tamamen yeniden yapılan kilise, 1851’de yenilenmiştir. Son olarak da 2000’de onarımdan geçen kiliseyi İstanbul Ermeni Patriği II. Mesrob ibadete açmıştır.

Eyüp’de ayrıca görülmesi gereken 12 çeşme, 12 tekke, 10 medrese, 21 cami ve 28 türbe bulunmaktadır. Eyüp, İstanbul’lular ve gezginler için yaşanması değil, gezilip görülmesi gereken çok önemli bir ilçedir.