Geleneksel Afgan halısı, Türkiye'den dünya pazarına ulaşıyor

Afganistan'da yün iple geleneksel yöntemlerle dokunan Afgan halısı, Türkiye üzerinden dünya pazarında alıcı buluyor.

Afgan Türkmenlerinin dokuduğu halı ve kilimler, dekoratif ürün arayanların tercihi oluyor.

Karışık desenler ile canlı renklerin bir arada kullanıldığı halılara, geleneksel Türk ögeleri ile hayvan figürleri ve hayat ağacı gibi motifler de işleniyor.

Eski zamanlardan beri "güzel halı ve kilimleri" ile bilinen Cüzcan'ın Akça ilçesi, geleneksel Afgan halısının üretim merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.

Yaklaşık 6 bin kişinin halı işiyle uğraştığı Akça'daki "Muhammedi" isimli atölyede, 28 yıldır üretim yapılıyor.

Çevre ülkelerden gelen yünler, halı işi yapan ailelerce evlerde ipe dönüştürülüyor ve dokunuyor. Halılar, atölyedeki yıkama, kurutma, düzeltme ve boyama gibi işlemlerin ardından genellikle Türkiye üzerinden diğer ülkelere ihraç ediliyor.