GASTRONOMİ HAYATIMIZIN MERKEZİ

Gastronomi üzerine yazdığımdan beri hayatımızın en önemli merkezinin Gastronomi olduğuna inanıyorum. Bir şehri gezmeye gittiğimizde ilk “nerede ne yeriz?” sorunu sorduktan sonra “nereleri gezebilirim” ikinci sorum oluyor. Sizler için Gastronomi ve Turizm Dünyasından derlediğim sayfa ile 2024 yılına “Merhaba” dedim. Keyifli okumalar dilerim.

Aile Yadigarı Lezzetler “Sinangil 60 Yıllık Tarifler” Kitabında!

60. yılını kutlayan Türkiye’nin ilk paketli un markası Sinangil, sosyal medyada başlattığı kampanya ile zengin Türk Mutfağı’nın orijinal lezzet sırlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şef ve sosyal medya fenomeni Şükran Kaymak’ın çağrısı ile başlatılan kampanya kapsamında, Sinangil’in Instagram takipçilerinin yolladığı nesilden nesilden aktarılarak aslını koruyan unlu lezzetlerin tarifleri ve bu tariflerin hikayeleri “Sinangil 60 Yıllık Tarifler” kitabında toplanıyor.

#ununuduymayankalmasın etiketiyle hayata geçen kampanyaya katılım için Sinangil’in Instagram hesabı takibe alındıktan sonra aile yadigarı unlu lezzetlerin yapılışı, bunlarla ilgili anılar ve istenirse eski aile fotoğrafları Sinangil Instagram hesabına doğrudan mesaj (DM) yolu ile iletilmesi gerekecek. Daha sonra kampanyanın yüzü Şükran Kaymak ve Sinangil şeflerinin da aralarında yer aldığı jürinin seçeceği 60 tarif, hikayeleri ile birlikte “Sinangil 60 Yıllık Tarifler” kitabına girmeye hak kazanacak. Kitapta yer alacak tariflerin hazırlanışının detaylı bir şekilde anlatıldığı videolara ise Sinangil’in sosyal medya hesaplarından ve kampanyaya özel web sitesinden de erişilebilecek. Kampanyayla ilgili detaylı bilgiler, Sinangil’in Instagram hesabından duyurulacak.

Gastronomi Şehri Üsküdar’da Mutfak Sanatları Akademisi Açıldı

Üsküdar Belediyesi ÜSMEK kapsamında yepyeni bir kursu daha hizmete açtı. Üsküdar Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim ile işbirliği içinde Bağlarbaşı Muratreis Mahallesinde alt yapısı ve iç donanımlarıyla yepyeni bir Mutfak Sanatları Akademisi’ni Üsküdarlıların hizmetine açtı.

Yenidershane Sokak üzerindeki Üsküdar Belediyesi Üsmek Mutfak Sanatları Akademisi açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da katıldı.

Kurs haftanın her günü sabah 09.00’dan 21.15’e kadar hizmet verecek. Merkezde Aşçılık, Pastacılık ve Barista (kahvecilik) alanında yılda yaklaşık 1200 kişi eğitim alacak.

Mantar Lezzeti Her Mevsim Mutfaklarda!

Sofraların hem en leziz hem de en besleyici ürünlerinden biri hiç kuşku yok ki mantarlar. İçeriğinin yüzde 80-90'ı su olan mantarların birçok türü doğada kendi halinde yetişiyor veya kültür mantarları olarak günümüzde yetiştiriciliği yapılıyor. İçerdiği besin değeri ve lezzetiyle öne çıkan mantarlar bitki bazlı beslenmede de sıkça tercih ediliyor. Birbirinden farklı yenilebilir çeşidiyle kavurmadan ızgaraya, soteden makarnaya, dolmadan çorbaya hatta salataya kadar akla gelebilecek her tarife yakışan mantarlar, şeflerin de vazgeçilmezi.

Metro Chef Kurutulmuş Porçini Mantarı, Metro Chef Kurutulmuş Kuzugöbeği Mantarı, Metro Chef Kurutulmuş Sarıkız Mantarı ve Metro Chef Kurutulmuş Shiitake Mantarı’nı ürün yelpazesine ekleyen Metro Türkiye, kurutma yöntemiyle mantarların lezzetini korurken aynı zamanda istenilen her mevsim sofralara taşıyor.

2024 Yılı Günlük Yemek Bedeli 187 TL

Hem işverenler hem de çalışanlar tarafından merakla beklenen, 2024 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli KDV dahil 187 TL olarak açıklandı. Çalışanların en önemli yan haklarından biri olan öğle yemeği hakkı, ekonomik açıdan zorlu koşullardan geçtiğimiz bu günlerde çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırmak adına şirketler için büyük önem taşıyor.

Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu noktada artışı çok değerli bulsak da hem hızla artan gıda fiyatları karşısında zorlanan çalışanlara daha fazla destek olabilmek hem de işverenlerin maliyetlerini daha rahat yönetebilmelerine katkıda bulunabilmek adına, yemek kartı sisteminin ülkemizde kullanılmaya başladığı ilk yıllarda olduğu gibi günlük yemek bedelinin günlük asgari ücretin yarısı olarak sabitlenmesi önerimizi bir kez daha dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yemek kartı bakiyeleri erken bitiyor, yetersiz kalıyor

Günümüz ekonomik koşullarında çalışanların yemek kartı bakiyelerinin ayın yarısını bile göremediğini belirten Selçuk Boztepe şu ifadeleri kullandı:

“Gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli her yıl devlet tarafından güncelleniyor. Şirketler de açıklanan yeni tutar doğrultusunda çalışanların kart bakiyelerinde düzenlemeler yapıyor. Ancak TÜİK verilerine göre gıda enflasyonu genel enflasyondan daha hızlı artıyor ve dolayısıyla belirlenen vergi istisnası seviyesinde yapılan yemek ödemesi çalışanın bir aylık öğle yemeği ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor. Amacı, çalışanın dengeli beslenmesini desteklemek olan günlük yemek bedeli istisnasının, çalışanın sağlıklı beslenebileceği bir tutarda olması gerektiğini her zaman savunuyoruz.” dedi

Aslanboğa Kokoreç Gault & Millau Türkiye 2024 Rehberinde Yer Aldı

Erdal Aslanboğa tarafından kurulan Aslanboğa Kokoreç, Balıkesir kuzularından yapmış olduğu kokoreçleri Türkiye’nin dört bir yanına toptan dağıtımını yaptıkları gibi aynı zamanda kaliteli ve sağlıklı restoran güvencesiyle müşterilerine sunuyorlar.

Aslanboğa’nın en popüler ürünlerinden biri Kocco olduğunu söyleyebiliriz. Ankara ve İstanbul’dan gelen müşterileri ekmek arası kokoreç yanında porsiyon olarak kocco ilave ediyorlar. 17 – 18 farklı çeşit kokoreç bulabileceğiniz mekanda Koko ASADO adını verdikleri kokoreç ise herkesin aşkı oluyor. Dana kaburga etinin 7 saat taş fırında pişirilip sonrasında üstüne kokoreç sarılıyor. 2 saat meşe kömüründe pişirildikten sonra servis ediliyor.

Aslanboğa Kokoreç, 1991 yılında kurulan Mutfak Dostları Derneği tarafından 2022 yılında “Yılın Tek Ürün Geleneksel Lokantası” ödülüne layık görülmüştü. Gault & Millau, gastronomi alanında dünyada en çok bilinen ve takdir edilen iki rehberden biri. Gault & Millau Türkiye 2024 rehberine 1 şapka ile ye aldı. Bu ödül sokak lezzeti yapan tüm meslektaşları tarafından takdir edildi.

Eataly Türkiye’deki 10. Yaşını Kutluyor

Eataly, onuncu yaşını iki gün boyunca süren festival tadında etkinliklerle kutladı. Tüm Eataly misafirlerine açık olarak düzenlenen ilk akşamın ardından ikinci gecede ünlü isimler, sanatçılar, iş dünyası ve basın mensuplarını bir araya getiren özel bir davet verildi.

Executive Şef Claudio Chinali’nin ev sahipliğinde gerçekleşen gecede davetliler İtalyan mutfağı ve kültürünün farklı öğelerini deneyimleme şansı yakaladı. Ayhan Sicimoğlu, şef Claudio ile birlikte, etkinliğe özel menüde yer alan yemekler ve İtalya’ya dair anılarına değinerek ilgi çekici bir anlatım gerçekleştirdi. Ünlü tenor Murat Karahan’ın sürpriz performansıyla ünlü aryalardan kesitler okuduğu geceye, İtalyan halk kültürünün sevilen öğelerinden Tarantella dansı da renk kattı. Ozan Musluoğlu, Ferit Odman ve Engin Recepoğlu jazz trio ile davetlilere keyifli anlar sunarken, kutlama 10’uncu yıl pastasının kesilmesiyle son buldu.

Doğayla Dost Bir Koleksiyon Beta Tea Wellness

Beta Tea, yüzde 100 pamuk içeriğine sahip müslin torbalarla sunulan Beta Tea Wellness koleksiyonu ile tüm çay severleri doğal bir çay deneyimine davet ediyor.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve tüketim kaynaklarında oluşabilecek eksikliği önlemek amacıyla dünya genelinde gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarına Türkiye’deki fabrikaları ile destek veren Beta Tea, doğada tamamen çözülebilen müslin torbalar içerisinde paketlenen yeni çay koleksiyonunu tüketicilerin beğenisine sundu. Usta ellerde tek tek el isçiliğiyle üretilen Beta Tea Wellness koleksiyonu, doğanın sunduğu şifa dolu bitkilerden, özel meyve tanelerinden ve en kaliteli çay yapraklarından elde edilen harmanlardan oluşuyor.

Boğaz Turu Eşliğinde Kahvaltı Edip, Yemek Yiyebileceğiniz Bir Mekan

Boğazda dolaşarak herkesin ilgisini çeken siyah vapur, tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Boğazın Siyah İncisi unvanlı Le Vapeur Magique adlı vapurun hikayesi şöyle: 2013 yılında emekliye ayrılan Şehit Adem Yavuz Gemisi’nin İstanbul’a yeni bir nefes katmak amacıyla yeniden tasarlandı, adına da Le Vapeur Magique dendi. Le Vapeur Magique, deniz havası almak isteyen İstanbulluları her sabah Eminönü’nde selamlıyor ve boğaz gezisine çıkarıyor. Geçmişi yaşatmak için ilk Osmanlı gemileri anısına adında Fransızca “vapeur” kelimesi kullanılan Le Vapeur Magique ile sevdiklerinize müzik eşliğinde 2 saatlik boğaz turu ve sınırsız serpme Antakya Kahvaltısı hediye edebilirsiniz.

Kahvaltılı turları için 09:00’da Eminönü İskelesi’nde kalkan Le Vapeur Magique, Antakya mutfağını boğazın mükemmel manzarası ile sunuyor. 2 saat süren boğaz yolculuğunda Cemal Süreyya’nın şiirinden bir kesit devşirip; “Yemek yemek üzerine ne düşünürsünüz bilmem ama, kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı” demeden kendinizi alamıyorsunuz. Kahvaltı turlarının dışında akşam saatlerinde yemek turu hizmeti de veren Boğazın Siyah İncisi, yerel lezzetleri, canlı müzik dinletisi ve denizin üzerindeki bir vapurda hizmet veren art deco ayrıntılara sahip restoran olarak göz dolduruyor.