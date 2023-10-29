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Friends Dizisinin Yıldızı Matthew Perry Hayatını Kaybetti: Matthew Perry Neden Öldü?

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Friends Dizisinin Yıldızı Matthew Perry Hayatını Kaybetti: Matthew Perry Neden Öldü?
Ünlü Amerikalı aktör Matthew Perry'nin vefat haberi, tüm dünya tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. "Friends" dizisindeki "Chandler Bing" karakteriyle milyonların kalbine taht kuran Perry, maalesef Los Angeles'ta bulunan evinde hayata veda etti.

Ünlü Amerikalı aktör Matthew Perry'nin vefat haberi, tüm dünya tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. "Friends" dizisindeki "Chandler Bing" karakteriyle milyonların kalbine taht kuran Perry, maalesef Los Angeles'ta bulunan evinde hayata veda etti.

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Matthew Perry Neden Öldü?

54 yaşındaki değerli sanatçının vefat etme nedeni hakkında şu an için kesin bir bilgi bulunmamakta. Perry'nin ani vefatı, hayranları başta olmak üzere tüm sanat camiasını derinden sarstı.

Kanada Başbakanı'nın Perry Hakkında Duygusal Paylaşımı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eski sınıf arkadaşı olan Perry'nin vefatı üzerine sosyal medya platformu üzerinden duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Trudeau'nun paylaşımında, "Matthew Perry ile birlikte geçirdiğimiz okul yıllarını ve onunla yaşadığımız anıları asla unutmayacağım. O, dünyadaki birçok kişiye neşe kaynağı oldu. Matthew için attığımız kahkahaların hatırası daima kalbimizde yaşayacak. Seni unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Warner Bros'dan Resmi Açıklama

Amerikan film devi Warner Bros, Perry'nin vefatı hakkında resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Matthew Perry, şirketimiz için son derece değerli bir sanatçıydı. Bu zor günde Perry'nin ailesine ve tüm hayranlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Perry'nin Mücadeleleri ve Bağımlılığı

Emmy ödüllü oyuncu, 2022'de yayınlanan otobiyografisinde uzun yıllar süren bağımlılık mücadelesinden de bahsetti. Perry'nin bu mücadelesi, hayranları için hem şaşırtıcı hem de duygusal bir detay olarak öne çıktı.

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"Friends" Dizisinin Efsanevi Başarısı

1994 ve 2004 yılları arasında NBC kanalında yayınlanan "Friends" dizisi, o dönemin en çok izlenen ve sevilen yapımı olmuştu. Perry'nin canlandırdığı "Chandler Bing" karakteri, dizinin unutulmaz isimlerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.

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