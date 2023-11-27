Fransız antropolog 43 yıl önce Erzurum'da fotoğraflarını çektiği çocukları arıyor

Erzurum'a 1980 yılının aralık ayında İstanbul'dan Doğu Ekspresi ile gezmeye gelen 2 çocuk babası Dallant, kentin ismini bilmediği bir mahallesinde kayak yapan ve top oynayan çocukların fotoğrafını çekti.

Aradan geçen 43 yılın ardından fotoğrafını çektiği çocukların son durumunu merak eden Dallant, onları bulmak için Fransa'dan Erzurum'a geldi.

Kentte hatırladığı mahalle ve caddeleri dolaşan Dallant, yolda gördüğü kişilere tercüman yardımıyla fotoğraftakileri tanıyıp tanımadığını soruyor.

Yaklaşık 1 haftadır Erzurum'da gezen Dallant, bir süre daha kentte kalmayı ve fotoğraftakileri bulup onlara 43 yıl önce çektiği fotoğraflarını hediye etmeyi istiyor.

Victor Dallant, AA muhabirine, antropolojiyle alakalalı yüksek lisans yaptığını, 1980 yılında gezmek amacıyla trenle İstanbul'dan Erzurum'a geldiğini ve buradan da Kars'a gittiğini söyledi.

Gezi sırasında Erzurum'daki çocukların oyunlar oynarken fotoğrafını çektiğini anlatan Dallant, "Doğu Ekspresi ile Erzurum'a geldim. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, Erzurum'da bir mahallede 7 çocuğun çok eğlendiğini görünce o anları fotoğrafladım. Daha sonra Paris'e gidip fotoğrafları düzenledim. Arkadaşlarım da fotoğrafları çok beğendi." dedi.

"Bu çocukları bulmak için Fransa'dan Erzurum'a geldim"

Dallant, fotoğrafını çektiği çocuklarla bir süre sohbet ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Fotoğrafları çekerken çocuklarla çok az Türkçe konuşabildim. Çünkü o zamanlar Türkçeyi daha yeni yeni öğrenmeye başlıyordum. Şimdi ise öğrendiğim Türkçeyi de unuttuğum için pek iyi konuşamıyorum. Çocukları kayak yaparken, top oynarken görünce onların fotoğrafını çekmiştim. Onları çekerken çok eğlenmiş ve mutlu olmuştum. 7 yaşlarındayken fotoğrafını çektiğim bu çocukları bulmak için Fransa'dan Erzurum'a geldim. Onlarla tanışmak ve bu fotoğrafları vermek istiyorum."

Sosyal medya hesaplarından bu kişileri bulmak için paylaşım yaptığını ancak henüz bulamadığını dile getiren Dallant, kendisine "[email protected]" adresinden ulaşabileceklerini aktardı.