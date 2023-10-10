Fotoğrafın Ustası Manuel Çıtak Hayatını Kaybetti! Manuel Çıtak Kimdir?

Önde gelen fotoğrafçılardan Manuel Çıtak, 9 Ekim'de yaşadığı kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrıldı. 61 yaşında olan bu değerli sanatçı, Türkiye fotoğraf sanatında önemli bir yerde bulunuyordu.

Cenaze Töreni ve Ailesi

11 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te Feriköy Surp Vartanants Kilisesi'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak olan Çıtak; yazar Şebnem İşigüzel ile mutlu bir evlilik sürdürüyordu ve iki çocuk babasıydı.

Manuel Çıtak Kimdir?

1962 Malatya doğumlu olan Manuel Çıtak, eğitim hayatını İstanbul Saint Michel Lisesi'nde başlatıp, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü'nde zirveye taşıdı. Üniversite yıllarında Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği seyahatlerde fotoğraf çekimine olan tutkusunu keşfetti.

Fotoğrafçılık Kariyerindeki Başarılar ve Öne Çıkanlar

Çıtak, fotoğraf sanatında özellikle insan ve portre üzerine yoğunlaşarak siyah-beyaz fotoğrafın sınırlarını zorladı. Kent yaşamı, bireylerin portreleri ve çevresel temalar üzerine yaptığı çalışmalar, bağımsız fotoröportajlarla birçok basın kuruluşunda yer buldu. Ayrıca, eserleri hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda birçok dergi, gazete ve kitap projesinde paylaşıldı ve sergilerde sergilendi.

1994'te "Madenciler" ve 1996'da "Kilyos panoramaları" gibi belgesel nitelikli fotoğraf projeleriyle adından sıkça söz ettirdi. Sanatçının "islomania" adlı kişisel sergisi, sanatseverlerle buluştuğu dönemde büyük ilgi gördü.

Manuel Çıtak'ın fotoğrafçılıkta bıraktığı iz, onun ardından da sanatseverler için ilham kaynağı olmaya devam edecek. Onun hayatı ve eserleri, Türk fotoğraf sanatının gelişiminde önemli bir yere sahip.