Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’ndan bir sevindirici haber daha

Koruma altında olan 160’ın üzerinde canlı ve 300’ün üzerinde bitki türü ile zengin botanik atmosferi içinde ziyaretçilerini ağırlayan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’ndan sevindirici bir haber daha geldi.

Dünyanın en büyük kemirgenleri olarak bilinen ve uzun zamandır parkta koruma altında bulunan Kapibara ailesine iki sevimli yavru katıldı. Biri dişi biri erkek olan yavrular, sağlıklı ve hareketli bir şekilde ilk günlerini geçirirken ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu. Annelerin şefkatli bakımı sayesinde hızla maceracı doğalarına ayak uyduran sevimli yavrular, gelişim süreçlerini olağan seyrinde sürdürüyor.

Yeni Kapibara yavrularının tüm bakım ve korumasını üstlenen FYZoo, ailesini büyüterek ziyaretçilere benzersiz deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Siz de bu sevimli yavruları ve birbirinden eşsiz canlıları görmek için parkı ziyaret edebilirsiniz.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Hakkında:

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 1993 yılında Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olarak Darıca'da kuruldu. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi ve aynı zamanda Marmara Bölgesi “Yaban Hayvanları Koruma ve Kurtarma Merkezi” olarak çalışmalara devam etmektedir. Yaban hayatı koruma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda, EAZA koordinatörlüğünde koruma ve üreme programları uygulanmaktadır.

Ex-situ koruma programlarında tür devamlılığı tehlike altında olan canlıların doğal yaşam ortamlarının dışında koruma altına alınıp üremelerinin sağlanmaktadır. Bu amaçla Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda 26’si kritik seviyede ve 6’sı Anadolu türü olmak üzere toplamda 42 nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlı türü koruma altına alınmıştır.

In-situ koruma programları ise tehlike altındaki türleri, doğada karşılaştıkları çeşitli tehlikelerden korumak amacıyla doğal yaşam alanlarında gerçekleştirilen koruma çalışmalarıdır. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, bu kapsamda, tehdit altında bulunan Baringo Zürafası, Hint gergedanı, Afrika pengueni, Kızıl panda, Boynuzlu kuşlar ve Boz ayılar için toplam 7 koruma projesine destek vererek doğadaki tür çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlamaktadır.