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Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, Dünya Gergedan Günü'nü Coşkuyla Kutluyor

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Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, Dünya Gergedan Günü'nü Coşkuyla Kutluyor
Koruma altındaki 160'tan fazla canlı türü ve 300'ün üzerinde bitki türünü barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 30 yıldır faaliyet gösteriyor ve Dünya Gergedan Günü'nü kutluyor.

Koruma altındaki 160'tan fazla canlı türü ve 300'ün üzerinde bitki türünü barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 30 yıldır faaliyet gösteriyor ve Dünya Gergedan Günü'nü kutluyor.

Koruma altında olan 160’ın üzerinde canlı ve 300’ün üzerinde bitki türü ile zengin botanik atmosferi içinde ziyaretçilerini ağırlayan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, Dünya Gergedan Günü’nü unutmuyor.

Günümüzde yaşayan beş gergedan türünü korumak ve neslinin devamlılığını sağlamak adına dünyanın dört bir yanında 2011 yılından bu yana her 22 Eylül’de “Gergedan Günü” kutlanıyor.

EAZA (Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryum Birliği) ile koordineli yürütülen koruma ve üreme programı kapsamında geçtiğimiz yıllarda FYZoo ailesine katılan iki adet hint gergedanı koruma altına alınmıştır. Parkta bulunan Komala ve Samir gergedanları için 22 Eylül Cuma günü FYZoo’da bir dizi etkinlikler düzenlenecek.

Gergedan Günü’ne özel tasarım atölyesi

FYZoo, 22 Eylül Cuma günü kutlanacak olan Gergedan Günü’ne özel çeşitli etkinlikler düzenliyor. Yaş gruplarına göre hazırlanan eğitim modülüyle çocuklara gergedanların dünyası anlatılarak, çocukların gergedanlar hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Aynı zamanda eğitim ekibi tarafından hazırlanan özel üç boyutlu gergedan tasarımı yapılarak çocukların eğlenerek öğrenmesi sağlanacak.

Ayrıca atölyeye katılacak olan tüm çocuklara özel hazırlanan infografik broşürler de dağıtılacak.

Doğa ve canlı severlerin kaçırmaması gereken etkinlikler için FYZoo haftanın her günü saat 10.00-19.00 arası açık...

*Etkinlikler, hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

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