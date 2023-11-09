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Fark Yaratan Kadınlar Ödülleri 11’inci kez sahiplerini buldu

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Fark Yaratan Kadınlar Ödülleri 11’inci kez sahiplerini buldu
MediaCat’in her yıl düzenlediği Fark Yaratan Kadınlar seremonisinde bu kez, sekiz kategoride öne çıkan isimlerin oluşturduğu seçkinin yanı sıra 100. yıl kutlamaları vesilesiyle “Cumhuriyet Kadınları Özel Ödülü” de verildi. Ödülün sahibi Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı oldu.

MediaCat’in 2013 yılından bu yana hazırladığı Fark Yaratan Kadınlar seçkisi, farklı disiplinlerde yeni vizyon ve bakış açıları sunan, gösterdikleri irade ve liderlikle topluma ilham olan isimleri ağırlıyor.

Bu yıl Bilim, Kamu, Marka/Pazarlama, Medya, Reklam, Sosyal Sorumluluk, Spor ve Yaratıcılık olmak üzere sekiz kategoriden oluşan seçkide yer alan isimler, Brand Week Istanbul’in ilk gününde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Seçkiye 100. yıl kutlamaları vesilesiyle eklenen Cumhuriyet Kadınları Özel Ödülü, “Cumhuriyet kadını” imgesinin en canlı, en dinamik ve en başarılı temsilcilerinden oluşan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’na takdim edildi.

Diğer kategorilerde ödüle uzanan isimler ise şöyle:

Bilim: Dr. Dilek Gürsoy (Kalp Cerrahı ve Yapay Kalp Uzmanı)

Kamu: Sinem Dedetaş (Şehir Hatları Genel Müdürü)

Marka/Pazarlama: Aysel Aydın (Hayat Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı), Cristina Polini (Penti CMO’su), Dr. Pınar Nokay Karabulut (Bunge Pazarlama, Ticari Pazarlama ve E-ticaret Lideri)
Medya: Pelin Diştaş (Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü)

Reklam: Birçim Öztaşkın (Publicis Communications Türkiye CEO, Publicis Groupe Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi)

Sosyal Sorumluluk: Ebru Baybara Demir (Sosyal Gastronomi Şefi, Sosyal Girişimci), Prof. Dr. Itır Erhart (İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Açık Açık ve Adım Adım Kurucusu)

Spor: Şahika Ercümen (Serbest Dalışçı)

Yaratıcılık: Beril Ateş (Sanatçı), Görkem Yeğin Mert (Meta Creative Shop Kreatif Stratejist)

Brand Week Istanbul, “Yeniden düşün. Yeniden yarat. Yeniden inşa et.” temasıyla 6-10 Kasım tarihleri arasında katılımcılarını Haliç Kongre Merkezi’ndeki 8 farklı sahnede 300’den fazla konuşmacı ile buluşturuyor. Yılın en ilham verici haftası, Türkiye’nin ve dünyanın en yaratıcı isimlerini, iş dünyasının ezber bozan uzmanlarını ve trendlere yön veren düşünce liderlerini bir araya getiriyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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