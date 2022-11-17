Son Dakika

Eyvah Deprem Olacak’ Korkusuna Son

Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye fay hatlarıyla çevrili ülkemizde deprem hayatın bir gerçeği. Her gün belki hissetmediğimiz çok sayıda deprem gerçekleşiyor yerin altında. Ortalama 2-3 yılda bir de maalesef mal ve can kaybına yol açan depremlerle karşılaşıyoruz. Yıkıcı etkisi bilinen deprem korku ve endişeye de yol açıyor. En çok endişeye kapıldığımız konu ise evlerimiz. Deprem korkusunu ancak güvenli ve sağlam evler yaparak ortadan kaldırabiliriz.

YAŞAM 17.11.2022, 12:58
Eyvah Deprem Olacak’ Korkusuna Son

Güvenli Çelik Evlerle Korku Geride Kalıyor

Deprem gerçeğinden hareketle depreme karşı güvenli ev modelleri de geliştiriliyor. Çelik ev modeli günümüzde depreme karşı en güvenli konut modelleri arasında yer alıyor. Yeni nesil teknolojilerle üretilen çelik evlerin güvenliği çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Yüksek mukavemetli hafif çelik ana malzemeleriyle çelik ev depreme karşı en güvenli konut modelleri arasında. Tam deprem güvenliği için geliştirilen modeller deprem korkusunu geride bırakıyor. 

Abd Ve Avrupa Ülkelerinde Çelik Ev Yaygın Olarak Tercih Ediliyor

Ülkemizde yeni gündeme gelen çelik evler ABD’nin yanı sıra Almanya, Fransa başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinde yaygın kullanıma sahip. Özellikle müstakil konutta bu ülkeler çelik ev modelini 100 yıla yakın zamandır kullanıyor. Bu ülkelerin çelik evi tercih ederek mimarilerinin önemli bir tarzı haline dönüştürülmelerindeki temel etken modelin uzun ömürlü ve güvenli oluşu. Bunun yanı sıra çelik evin modern mimarinin estetik uygulamalarına önemli kolaylıklar sunması da tercih edilmesinde önemli etken. 

Prefabrik Evlerde Her Açıdan En İyisi

Prefabrik ev modelleri arasında en üst seğmendi oluşturan çelik ev yapı güvenliğinin yanı sıra teknolojik üretimle konut projelerini hızlandırıyor. Bu yenilikçi konut modeli modern tesislerde ön üretimli hazırlandığından yerinde üretim uygulamalarına tamamen son veriyor. Zamandan ve bütçeden tasarrufla kazandırıyor. Türkiye’nin neresine olursa olsun parçalı üretimin verdiği kolaylıkla en pratik şekilde taşınabiliyor. Tamamen firma profesyonellerinin montajıyla kurulum yapıldığından usta sorunlarını geride bırakıyor. Çelik sistem duvarları, duvar içi yalıtım uygulamaları, çelik çatı sistemi ve izolasyonu, çatı örtüsü, elektrik ve su tesisat uygulamaları, kapı ve pencereleri uzman ekiplerce tamamlanıyor. Çelik ev tercih eden herkesi çok sayıda usta ile uğraşma derdinden kurtarıyor.

Çelik Ev Neden Güvenli?

Çelik evi güvenli kılan temel etken çatıdan duvara konut modelinin tamamıyla çelik sistemlerle adeta örülmesi. Bu ev modelinin duvarlarında klasik betonarme tarzı binalarda kullanılan tuğla veya gaz beton tarzı malzemelere ihtiyaç duyulmaz. Aynı şekilde yapı ömrünü kısaltan beton kolon ve direklere de. Çelik evin duvar blokları çelik metallerle üretilerek hazırlanır. Duvar blok araları ise özel yalıtım malzemeleriyle doldurulur. Taşıyıcı sistemlerde çelik metallerle sağlanan çelik evlerde planı daraltıcı devasa büyüklükte beton kolon ve kirişlere ihtiyaç olmaz. Çelik metallerle adeta örülen çelik ev en iyi yapı güvenliğine kavuşurken çelikler arasına doldurulan izolasyon malzemeleriyle en yüksek yalıtım değeri kazanır. Üretiminde özel programda tasarlanıp projelendirilen çelik ev modelleri aynı programla çalışan teknolojik makine hattıyla buluyor. Makine hattında duvar çelik karkasları, özel taşıyıcı çelik karkaslar ve çatı çelik makas sistemleri el değmeden şekillenir. Projeye tam uygunlukta özel çelikler makine hattından geçerken kesilir, bükülür ve vida delikleri açılarak montaja hazır hale gelir. 

Üretim sonrası tüm malzemeleri sahaya taşınan çelik ev üretici firma profesyonel ekibince kurulum yapılır. Sahada başka malzemelere ihtiyaç duyulmaz. Duvardan çatıya çelik malzeme kullanımıyla üretilip sahada projeye tam uygunlukta bağlantılanan çelik ev içinde yaşayanlara güven verir. Deprem gibi kuvvetlere karşı çelik malzeme esnek özelliğin verdiği avantajla sağa sola esner. Kırılmadan ayakta kalır. Çelik evde yaşayan herkesin deprem korkusu geride kalır. 

En Güzel Yenilikçi Modeller Prefabrik Evlerde

Çelik ev modellerinin de içinde yer aldığı güvenli prefabrik evler estetik modellerin geliştirilmesine de büyük katkı sağlar. En ince girift detayların bile üretimde kolaylıkla elde edilebildiği prefabrik ev tasarım mimarlarının işini oldukça kolaylaştırır. Ev tasarım mimarları prefabrik ev modellerini çalışmaktan bu nedenle büyük zevk alır. Modellerde klasik betonarme tarzı konutların sınırlayıcı özelliği çelik evlerde ortadan kalkar. Mimarların elinde özgün tasarımları ortaya çıkan prefabrik ev sahip olan herkese mutluluk ve huzuru yaşatır.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 17 Kasım 2022
İmsak 06:18
Güneş 07:46
Öğle 12:54
İkindi 15:28
Akşam 17:51
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4