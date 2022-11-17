Eyvah Deprem Olacak’ Korkusuna Son

Güvenli Çelik Evlerle Korku Geride Kalıyor

Deprem gerçeğinden hareketle depreme karşı güvenli ev modelleri de geliştiriliyor. Çelik ev modeli günümüzde depreme karşı en güvenli konut modelleri arasında yer alıyor. Yeni nesil teknolojilerle üretilen çelik evlerin güvenliği çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Yüksek mukavemetli hafif çelik ana malzemeleriyle çelik ev depreme karşı en güvenli konut modelleri arasında. Tam deprem güvenliği için geliştirilen modeller deprem korkusunu geride bırakıyor.

Abd Ve Avrupa Ülkelerinde Çelik Ev Yaygın Olarak Tercih Ediliyor

Ülkemizde yeni gündeme gelen çelik evler ABD’nin yanı sıra Almanya, Fransa başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinde yaygın kullanıma sahip. Özellikle müstakil konutta bu ülkeler çelik ev modelini 100 yıla yakın zamandır kullanıyor. Bu ülkelerin çelik evi tercih ederek mimarilerinin önemli bir tarzı haline dönüştürülmelerindeki temel etken modelin uzun ömürlü ve güvenli oluşu. Bunun yanı sıra çelik evin modern mimarinin estetik uygulamalarına önemli kolaylıklar sunması da tercih edilmesinde önemli etken.

Prefabrik Evlerde Her Açıdan En İyisi

Prefabrik ev modelleri arasında en üst seğmendi oluşturan çelik ev yapı güvenliğinin yanı sıra teknolojik üretimle konut projelerini hızlandırıyor. Bu yenilikçi konut modeli modern tesislerde ön üretimli hazırlandığından yerinde üretim uygulamalarına tamamen son veriyor. Zamandan ve bütçeden tasarrufla kazandırıyor. Türkiye’nin neresine olursa olsun parçalı üretimin verdiği kolaylıkla en pratik şekilde taşınabiliyor. Tamamen firma profesyonellerinin montajıyla kurulum yapıldığından usta sorunlarını geride bırakıyor. Çelik sistem duvarları, duvar içi yalıtım uygulamaları, çelik çatı sistemi ve izolasyonu, çatı örtüsü, elektrik ve su tesisat uygulamaları, kapı ve pencereleri uzman ekiplerce tamamlanıyor. Çelik ev tercih eden herkesi çok sayıda usta ile uğraşma derdinden kurtarıyor.

Çelik Ev Neden Güvenli?

Çelik evi güvenli kılan temel etken çatıdan duvara konut modelinin tamamıyla çelik sistemlerle adeta örülmesi. Bu ev modelinin duvarlarında klasik betonarme tarzı binalarda kullanılan tuğla veya gaz beton tarzı malzemelere ihtiyaç duyulmaz. Aynı şekilde yapı ömrünü kısaltan beton kolon ve direklere de. Çelik evin duvar blokları çelik metallerle üretilerek hazırlanır. Duvar blok araları ise özel yalıtım malzemeleriyle doldurulur. Taşıyıcı sistemlerde çelik metallerle sağlanan çelik evlerde planı daraltıcı devasa büyüklükte beton kolon ve kirişlere ihtiyaç olmaz. Çelik metallerle adeta örülen çelik ev en iyi yapı güvenliğine kavuşurken çelikler arasına doldurulan izolasyon malzemeleriyle en yüksek yalıtım değeri kazanır. Üretiminde özel programda tasarlanıp projelendirilen çelik ev modelleri aynı programla çalışan teknolojik makine hattıyla buluyor. Makine hattında duvar çelik karkasları, özel taşıyıcı çelik karkaslar ve çatı çelik makas sistemleri el değmeden şekillenir. Projeye tam uygunlukta özel çelikler makine hattından geçerken kesilir, bükülür ve vida delikleri açılarak montaja hazır hale gelir.

Üretim sonrası tüm malzemeleri sahaya taşınan çelik ev üretici firma profesyonel ekibince kurulum yapılır. Sahada başka malzemelere ihtiyaç duyulmaz. Duvardan çatıya çelik malzeme kullanımıyla üretilip sahada projeye tam uygunlukta bağlantılanan çelik ev içinde yaşayanlara güven verir. Deprem gibi kuvvetlere karşı çelik malzeme esnek özelliğin verdiği avantajla sağa sola esner. Kırılmadan ayakta kalır. Çelik evde yaşayan herkesin deprem korkusu geride kalır.

En Güzel Yenilikçi Modeller Prefabrik Evlerde

Çelik ev modellerinin de içinde yer aldığı güvenli prefabrik evler estetik modellerin geliştirilmesine de büyük katkı sağlar. En ince girift detayların bile üretimde kolaylıkla elde edilebildiği prefabrik ev tasarım mimarlarının işini oldukça kolaylaştırır. Ev tasarım mimarları prefabrik ev modellerini çalışmaktan bu nedenle büyük zevk alır. Modellerde klasik betonarme tarzı konutların sınırlayıcı özelliği çelik evlerde ortadan kalkar. Mimarların elinde özgün tasarımları ortaya çıkan prefabrik ev sahip olan herkese mutluluk ve huzuru yaşatır.